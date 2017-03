Nhiều người đến giao nộp bằng giả

Cơ quan công an đã phát hiện và thu giữ thêm nhiều loại văn bằng giả. Trong đó có nhiều trường hợp do cơ quan công an triệu tập, có người tự giác liên lạc qua điện thoại hoặc đưa văn bằng đến giao nộp, có người nộp tới hai bằng giả của các trường ĐH.

Trước đó, ngày 1-12-2012, Công an TP Đà Nẵng triệt phá đường dây làm bằng giả do Đặng Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Hoàng (cùng trú Quảng Nam), Nguyễn Hoàng Minh và Trần Ngọc Anh (cùng trú TP Đà Nẵng) cầm đầu. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ hơn 20 con dấu giả của các trường ĐH, CĐ, trung học chuyên nghiệp, THPT trên địa bàn TP Đà Nẵng, hàng trăm phôi giả và gần 1.000 bản sao phôi bằng ĐH, CĐ, trung học chuyên nghiệp… Cơ quan An ninh điều tra đã công bố số điện thoại 05113.860215 - 860194 - 860380 để người dân có thể trình báo thông tin. Đồng thời, khuyến cáo người sử dụng các loại văn bằng, giấy tờ giả nói trên đến giao nộp.

T.TÀI