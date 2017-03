Nhiều người tử vong tại Keangnam: Vì áp lực tiến độ?

Lần giở lại hồ sơ vụ việc, ngay sau vụ TNLĐ gây chết người ngày 3.2 tại công trình tòa nhà Keangnam khiến anh Lê Đức Thắng tử vong, CA huyện Từ Liêm đã có văn bản gửi chủ đầu tư và nhà thầu chính công trình, trong đó chỉ ra hàng loạt những sai phạm như “TNLĐ xảy ra tại công trình là do quá chú trọng tới tiến độ, thiếu đầu tư cơ sở vật chất bảo đảm an toàn lao động cho công nhân, không bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) hoặc có bố trí nhưng chỉ là danh nghĩa”...



Qua đó, CA Từ Liêm cũng kiến nghị và cảnh báo, chủ đầu tư và nhà thầu không nên vì áp lực tiến độ mà buông lỏng công tác kiểm tra, đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất đảm bảo an toàn lao động; các cán bộ kỹ thuật, công nhân ký hợp đồng phải được tổ chức tập huấn, tập huấn lại để cấp chứng chỉ về ATVSLĐ; không ký hợp đồng khoán trắng khối lượng phần nhân công đối với nhóm, tổ thợ lao động tự do...



Theo H.P (LĐ)



Tuy nhiên, rất trớ trêu là TNLĐ nghiêm trọng vẫn tiếp tục xảy ra tại công trình này. Ông Nguyễn Văn Mây - Đội trưởng đội điều tra hình sự, CA huyện Từ Liêm - nhận định, nguyên nhân xảy ra tai nạn trong từng vụ việc cụ thể, gây tổn thất về vật chất, con người trong các công trình đều do bị áp lực nặng nề về tiến độ, thiếu đầu tư cơ sở vật chất bảo đảm an toàn lao động trong lúc thi công.Mặt khác, công nhân thi công tại công trình phần lớn là những người lao động phổ thông không có trình độ, được các nhà thầu thuê theo dạng hợp đồng thời vụ. Và thậm chí, với nhiều công nhân có tay nghề, nhưng đây lại là tòa nhà cao nhất VN từ trước tới nay nên khi thi công nhiều khi có những tình huống chưa có kinh nghiệm để xử lý ở độ cao lớn như vậy (ảnh).Chiều ngày 24.2, trao đổi với PV, ông Phan Văn Tuấn - Chánh Thanh tra Sở LĐTBXH TPHN - cho biết, sở đã báo cáo lên UBND TP đề chờ chỉ đạo cụ thể, bởi đây là công trình lớn trên địa bàn, thuộc dạng TP quản lý.