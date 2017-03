Nhiều sai phạm về đất đai tại Vũng Tàu: Ra văn bản gây sức ép cho dân

Công ty An Khang “phản hồi” về kết luận thanh tra Ngày 3-10, đại diện Công ty An Khang cho rằng nhiều vấn đề trong kết luận thanh tra chưa chính xác, chưa nhìn hết toàn cục dự án. Về vốn, công ty cho rằng đến thời điểm hiện tại cổ đông đã góp đủ 250 tỉ đồng vốn pháp định và việc huy động vốn là không sai. Riêng phần vốn công ty huy động nhưng không báo cáo là do một số người góp vốn rồi rút tiền nên công ty không đưa vào. Riêng phần đất, công ty đã chuyển nhượng được 27 ha và đang chuyển mục đích sử dụng nên chưa làm thủ tục chuyển nhượng vào công ty, diện tích còn lại đang thỏa thuận sang nhượng. Theo công ty, dự án kéo dài đến năm 2016 và chia làm nhiều giai đoạn nên công ty chưa thể góp đủ vốn cùng lúc (hơn 1.500 tỉ đồng) mà phải chia làm nhiều giai đoạn góp vốn. “Trong buổi công bố dự thảo, chúng tôi đã nêu những vấn đề trên nhưng thanh tra không ghi nhận và chúng tôi đã giải trình với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C48) - Bộ Công an vào sáng 3-10. Sắp tới, chúng tôi tiếp tục trình bày với UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Công ty sẽ minh bạch mọi vấn đề để tiếp tục thực hiện dự án” - đại diện công ty nói.