Nhiều sai sót trong hồ sơ vụ án

Ngày 6-2, ông Nguyễn Văn Nuôi, Thẩm phán TAND TP Biên Hòa, cho biết tiếp tục tạm hoãn phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Văn Duy ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa (Đồng Nai) về tội cố ý gây thương tích để làm rõ một số tình tiết.

Liên quan đến vụ án này, ngày 16-1, ông Từ Ngọc Cương, thư ký của TAND TP Biên Hòa, đã bị bắt quả tang về hành vi nhận hối lộ. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, chúng tôi phát hiện hồ sơ của vụ án này có nhiều sai sót.

Biên bản bắt người trong hồ sơ vụ án, tuy nhiên bị cáo đã đến đầu thú tại cơ quan điều tra. Ảnh: VÕ TÙNG

Cụ thể, theo chị Phạm Thị Dịu, chị ruột của Duy, ngày 22-9-2011, chị cùng luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân đưa Phạm Văn Duy đến đầu thú tại Công an TP Biên Hòa. Việc này không được Đại úy Nguyễn Văn Chinh lập biên bản đầu thú. Tuy nhiên, trong hồ sơ vụ án lại có một “biên bản về việc bắt người” được lập với nội dung rằng cơ quan điều tra đã bắt Duy tại Công an phường Long Bình. Biên bản bắt người này có kèm chữ ký xác nhận của đại diện chính quyền địa phương là Trung tá Đào Văn Phú, đồng thời có chữ ký của người làm chứng là ông Vũ Trí Huỳnh. Ngày 6-2, người viết đã đến Công an phường Long Bình để tìm hiểu sự việc. Trung tá Đào Văn Phú - người ký xác nhận chứng kiến việc bắt đi vắng và hẹn sẽ kiểm tra lại sổ lưu trực ban. Tuy nhiên, sổ ghi chép của trực ban Công an phường Long Bình ngày 22-9 không có thể hiện việc bắt Phạm Văn Duy tại cơ quan này. Đồng thời, người viết liên lạc với ông Vũ Trí Huỳnh - hiện là trưởng ban bảo vệ dân phố KP4, phường Long Bình, ông Huỳnh cho biết: “Nói thật là khi ấy tôi có việc đến phường, công an đưa biên bản nói ký thì tôi… ký đại chứ không thấy Duy đâu cả”.

Biên bản bắt người trên cũng nhầm lẫn chức danh của Trung tá Đào Văn Phú - Phó Trưởng Công an phường Long Bình thành trưởng công an phường.

Cũng trong hồ sơ vụ án, ngày 10-11-2011, Phạm Văn Duy đã viết một tờ “đơn xin từ chối” với nội dung từ chối việc bào chữa của luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân. Tuy nhiên, chị Dịu và gia đình cho biết qua tiếp xúc, Duy đã khẳng định tờ đơn này do ông Chinh tác động để Duy viết. Luật sư Quân cho biết thêm sau khi có cáo trạng của VKSND TP Biên Hòa, ông mới được TAND TP Biên Hòa cấp giấy chứng nhận bào chữa trong vụ án này, dù trong giai đoạn điều tra luật sư Quân đã được yêu cầu.

Ngày 5-2, phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM đặt vấn đề về tờ “đơn xin từ chối” việc bào chữa của luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân, Đại úy Nguyễn Văn Chinh tỏ thái độ bối rối và cho rằng ông không có thẩm quyền trả lời mà việc này phải hỏi ý kiến cấp trên. Cũng tại buổi tiếp xúc, ông Chinh cho biết ông đang rất “đau đầu về vụ án này, thậm chí ăn không ngon, ngủ không yên từ trước tết tới nay”. Ông Chinh nói rằng có lẽ do VKS truy tố Duy ở khoản 3 Điều 104 BLHS (có mức án nặng từ năm đến 10 năm tù - PV) nên chị Dịu đã tố cáo ông. Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi tại sao có biên bản biến việc đầu thú thành bị bắt và có hay không việc can thiệp luật sư tham gia từ đầu thì ông Chinh giải thích: Thật ra ông có quen biết với chị Dịu qua một người quen nhưng “do thật thà quá nên mới bị như vầy”. Chúng tôi hỏi lại: “Như vầy là như thế nào?” thì ông Chinh chỉ im lặng.

