Nhiều vụ giả danh cán bộ để lừa

Theo anh H., Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ - Môi giới - Bất động sản V. ( đường số 5, phường Linh Chiểu), cho biết: “Công ty thường phải tiếp xúc với những người xưng là cán bộ của phường nhưng không mang giấy giới thiệu đến quyên góp tiền ủng hộ trẻ em nghèo, quỹ học bổng trên địa bàn… họ kỳ kèo xin từ 200.000 đồng trở lên. Mới đây, trưa 5-10, nhân viên nhận được cú điện thoại bàn của một người tự xưng là cán bộ phường vận động góp tiền. Có thể họ tìm số điện thoại, thông tin doanh nghiệp trên mạng”.

Theo lời kể chị Tuyết (nhà ở đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu) có hai người xưng là cán bộ phường, yêu cầu đóng 1,5 triệu khử trùng vệ sinh nhà cửa rồi bất ngờ xô ngã chị Tuyết, giật lấy chiếc laptop để gần cửa, chạy ra xe đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát. Bà Trương Thị Hoa, tổ trưởng tổ dân phố 47, khu phố 4, nhận xét: “Những người hay đi thành cặp, mặc đồ lịch sự, tự xưng là cán bộ của phường đến quyên góp tiền này nọ mà không mang theo giấy tờ hợp lệ cần cảnh giác”.

Ông Trần Duy Long, Chủ tịch UBND phường Linh Chiểu, khẳng định: “Phường không có chủ trương quyên góp tiền ủng hộ của người dân mà chỉ thực hiện theo chỉ đạo từ trên đưa xuống. Cán bộ được cử đi làm nhiệm vụ phải xuất trình thư kêu gọi có đầy đủ chữ ký, đóng dấu của UBND và Ủy ban MTTQ phường, các doanh nghiệp sau khi ủng hộ có thể phô tô lại giấy tờ này để quyết toán. Nếu người dân có nghi ngờ thì phải tìm cách giữ chân đối tượng lại, đồng thời báo cho tổ trưởng, công an khu vực hoặc bảo vệ khu phố. Phường cũng đã thường xuyên tuyên truyền người dân cảnh giác hiện tượng này trên hệ thống loa, bản tin tổ dân phố”…

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Năm, Phó Trưởng Công an phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, cho biết: “Nếu quần chúng phát hiện đối tượng có dấu hiệu giả danh cán bộ phường để lừa thì báo ngay về đường dây nóng của công an phường 08.3897.2037 hoặc đến trực tiếp công an phường, phường sẽ mời đương sự về làm rõ nhân thân để xử lý. Nếu không giữ chân được đối tượng thì ghi lại biển số xe hoặc đặc điểm nhận dạng, cung cấp băng ghi âm, ngày, giờ cụ thể, số điện thoại có dấu hiệu trên cho công an phường xác minh”.

HOÀNG LAN