Nhiều vụ tai nạn lao động chết người tại khu du lịch quốc tế

Ngày 6/9, theo ông Bùi Ngọc Ga, Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh, vào lúc 17h30’ ngày 5/9, một số công nhân tại công trường thi công khu du lịch Laguna (hiện đang vào giai đoạn gần hoàn thành) khi dựng cột trụ chống sét thì bất ngờ trụ bị nghiêng và đổ.



Trụ đè vào người anh Nguyễn Xuân Vinh (SN 1978, trú ở TP Đà Nẵng) làm anh này bị đa chấn thương nặng. Trên đường đi cấp cứu, nạn nhân đã tử vong. Theo kết luận ban đầu, anh Vinh bị cột đè vỡ gan.



Trước đó hơn 1 tuần, vào chiều tối 27/8, anh Lê Văn Liễu (SN 1972, quê ở Quảng Ngãi) sau khi làm xong việc đã cùng một số công nhân ở khu du lịch này xuống biển tắm. Cùng lúc đó biển động, sóng lớn, anh Liễu không may đã bị chết đuối. Hiện 2 nạn nhân đã được công ty liên hệ với gia đình lo liệu các chi phí đưa về quê và mai táng.



Theo ông Nguyễn Quang Trung, chuyên viên Ban Chính sách pháp luật, Liên đoàn Lao động tỉnh TT-Huế, vào tháng 10/2009, một công nhân tên Hải (quê ở Hà Tĩnh) cũng bị tai nạn lao động chết trong khu du lịch Laguna. Đến tháng 6/2010, một công nhân nữa tên Nguyễn Văn Tú cũng bị chết ở đây.









Khu du lịch quốc tế Laguna đang trong giai đoạn gần hoàn tất



Theo Đại Dương (DT)



Tình trạng tai nạn lao động xảy ra khá nhiều ở khu du lịch quốc tế Laguna đang thi công, nhưng theo ông Trung thì “Liên đoàn lao động tỉnh cùng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội liên hệ để gặp lãnh đạo khu du lịch Laguna đã mấy năm nay nhưng chưa lần nào gặp được”.“Tâm lý người quản lý khi xảy ra vụ việc muốn ém nhẹm để giữ thông tin hay giảm bớt trách nhiệm là rất hay xảy ra” - ông Nguyễn Văn Thạnh, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh TT-Huế, cho ý kiến.Cũng theo ông Trung, trong 1 vụ tai nạn lao động xảy ra, theo trình tự thì công an địa phương vào cuộc làm trước xem có yếu tố hình sự hay không. Tiếp đến là đoàn làm việc của Liên đoàn Lao động phối hợp với Thanh tra Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Mục đích là xem xét ở cơ sở xảy ra tai nạn, cách quản lý, tổ chức công việc, tổ chức quy trình quy phạm có sai chỗ nào không. Từ đó kết luận tai nạn xảy ra do người lao động hay người sử dụng lao động. Thực tế là có một số vụ tai nạn ở Huế nhưng công an địa phương thụ lý hồ sơ quá lâu nên đoàn không biết giải quyết thế nào.Theo căn cứ của bảo hiểm, nếu người lao động có lỗi thì được bồi thường 12 tháng lương. Ngược lại, nếu người sử dụng lao động xảy ra lỗi làm người lao động chết thì nạn nhân được bồi thường 30 tháng lương.“Một thực tế là ở những công ty cho dù lớn đến bao nhiêu đến nhỏ bao nhiêu nhưng nếu có thành lập công đoàn thì khi tai nạn lao động xảy ra, nếu họ không thông báo chúng tôi cũng có cách để tiếp cận được. Đằng này ở khu du lịch Laguna chưa đi vào hoạt động nên chưa thành lập công đoàn nên khó tiếp cận. Cái khó nữa là người ở cơ sở đó làm khó các ban ngành chức năng khi có chuyện. Chúng tôi mong muốn qua câu chuyện này, các công ty hãy rộng cửa cho cơ quan chức năng vào để xem xét nhằm có cách giúp đỡ cho nạn nhân và gia đình họ là chủ yếu vì đó là nhiệm vụ của chúng tôi” - ông Trung cho ý kiến.