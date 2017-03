Nhờ nghị định 71, xe mất trộm quay về chủ cũ

Sở dĩ có kết quả vui mừng như vậy là nhờ... nghị định 71 có quy định về việc xử phạt xe không làm thủ tục sang tên đổi chủ. Người cuối cùng mua chiếc xe này không hề biết là xe ăn cắp, đã lần theo địa chỉ đăng ký xe để gặp chủ xe nhờ làm thủ tục sang tên.

Người chủ xe may mắn đó là ông Phạm Đồng Thục Danh (54 tuổi, ngụ ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, Long An). Ông Danh cho biết một năm rưỡi trước, ông bị kẻ gian đánh cắp chiếc Air Blade Thái (màu trắng đỏ) khi dựng xe ngoài đường vào nhà người thân uống nước. Lúc mua chiếc xe trị giá 53 triệu đồng.

Dù hi vọng tìm lại chiếc xe rất mong manh nhưng ông Danh cũng đã đến Công an huyện Thủ Thừa trình báo bị mất xe. Bẵng đi một thời gian dài, chiếc xe vẫn “bặt vô âm tín”, cho tới cuối tháng 11-2012, ông Danh sửng sốt khi có một phụ nữ từ Vũng Tàu tới tận nhà gặp ông để nhờ làm thủ tục sang tên đổi chủ cho chiếc xe.

“Nghe người này trình bày, tôi ngớ người vì mình đâu có bao giờ bán xe cho ai. Lúc người này đưa cà vẹt xe, tôi mới phát hoảng vì đó chính là chiếc xe đã bị kẻ gian đánh cắp” - ông Danh cho biết.

Người phụ nữ đã mua chiếc xe nói trên là chị D.T.M., 37 tuổi. Chị M. cho biết chị mua chiếc xe khoảng bốn tháng nay từ một người quen ở thị trấn Phú Mỹ, Vũng Tàu với giá 42 triệu đồng. Lúc mua người này bàn giao đủ giấy tờ gồm cà vẹt, đăng ký xe và có làm thủ tục mua bán bằng giấy tay. Về nguồn gốc chiếc xe, chị M. chỉ biết sơ sơ rằng chiếc xe được cầm ở tiệm cầm đồ, do cầm quá thời hạn nên chủ tiệm cầm đồ thanh lý, người này mua và bán lại cho chị.

Ngay sau đó, ông Danh đã báo Công an xã Bình Thạnh, Công an huyện Thủ Thừa đến kiểm tra, lập biên bản tạm giữ chiếc xe để điều tra. Ít ngày sau, ông Danh được Công an huyện Thủ Thừa giải quyết cho nhận lại chiếc xe đã mất.

Theo luật sư Huỳnh Văn Nông, để tránh tình trạng có nguy cơ bị mất tiền như chị M., người mua xe cần tìm hiểu kỹ, khi biết chắc xe hợp pháp và có thể sang tên thì mới mua. Cho dù có được giao đầy đủ giấy tờ theo xe cũng không phải là một bảo đảm, vì có nhiều trường hợp giấy tờ xe cũng bị trộm theo xe như xe ông Danh, hoặc giấy xe bị làm giả...

Trong vụ việc trên, cơ quan công an sẽ có trách nhiệm điều tra vụ trộm xe và làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Quyền lợi của chị M. sẽ được giải quyết trong vụ án hình sự này hoặc vụ án dân sự do chị khởi kiện.

Theo HOÀNG LỘC - T.C (TTO)