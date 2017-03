Nhói lòng vọng phu làng trầm

Sa lưới sau hai lần bắt hụt Ngày 5-4, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) đã trao thưởng 25 triệu đồng cho các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị tham gia phá án vụ giết năm phu trầm người Quảng Bình xảy ra ngày 23-3. Đại tá Nguyễn Đình Hà, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Trị, cho biết ngay khi xác định được Hồ Văn Nguyên (29 tuổi, trú bản Tà Poong, huyện Sê Pôn, Savannakhet, Lào) là người tham gia vụ giết năm phu trầm, lực lượng chức năng đã phối hợp với công an Lào truy tìm đối tượng. Ngày 29-3, qua lời khai dân bản, công an đã thu giữ một khẩu súng AK báng dài và năm viên đạn của Nguyên giấu trong hang đá. Ngày 2-4, qua khai thác nóng bị can Công và Thành, đã xác định được nơi ở của Nguyên tại nhà anh trai mình là Hồ Văn Dực tại bản Ka Ly, thuộc cụm bản 6, huyện Virabuly (Savannakhet, Lào). Ngay lập tức, lực lượng BĐBP, Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với công an Lào bao vây. Khoảng 13 giờ ngày 4-4, các lực lượng chức năng của ta và Lào đã ập vào nhà tóm gọn Nguyên. “Trước đó lực lượng chức năng đã tổ chức hai lần vây ráp nhưng không bắt được” - Đại tá Nguyễn Đình Hà kể. Nguyên khai nhận đã dùng súng khống chế năm phu trầm cho Công và Thành giết. Hồ Văn Nguyên là người dùng súng khống chế năm phu trầm. (Ảnh do BĐBP Quảng Trị cung cấp) Ngày 26-3, khi hố chôn năm phu trầm được phát hiện, lực lượng BĐBP cũng đã khám nghiệm ban đầu, chụp ảnh từng thi thể... Qua quan sát bên ngoài, tất cả phu trầm này đều chết do bị đánh. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án xem có đối tượng nào liên quan nữa hay không. Ngày 5-4, đại diện Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) và Công an tỉnh Quảng Bình, Công an tỉnh Quảng Trị đã họp bàn việc khai quật mộ các nạn nhân để giám định pháp y. Thượng tá Trần Văn Đông, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45), cho biết khả năng dẫn độ Nguyên qua Việt Nam để phục vụ điều tra, xét xử là rất khó xảy ra vì quy định của nước sở tại không cho dẫn độ công dân qua nước khác. Tuy nhiên, việc không dẫn độ Nguyên không ảnh hưởng gì đến quá trình điều tra, tố tụng và xét xử bởi lời khai của các bị can giống nhau. Việc xét xử cũng độc lập, tuân theo luật pháp của từng nước. Chị Nguyễn Thị Hòe (32 tuổi), vợ nạn nhân Trần Văn Trị (34 tuổi, Quảng Sơn, Quảng Trạch, Quảng Bình), cho biết tin công an bắt được các thủ phạm đã an ủi một phần nỗi đau của chị và ba đứa con. Giờ chị chỉ mong vụ án sớm được đưa ra xét xử để những kẻ tàn ác đó sớm bị trừng trị. VIẾT LONG