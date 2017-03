Nhóm chặt trộm khai nhận đã hạ sát 32 cây sưa

Đến nay công an đã xác định được 37 người tham gia vào đường dây chặt phá cây sưa. Người cầm đầu là Nguyễn Xuân Tuấn (ngụ xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội). Trong số này, công an đã tạm giam 18 người, tạm giữ chín người khác và đang điều tra làm rõ hành vi của 10 người còn lại.

Những người này khai nhận đã thực hiện 30 vụ chặt trộm cây sưa tại Hà Nội, một vụ tại Vĩnh Phúc, một vụ tại Phúc Thọ. Số tang vật công an thu giữ của vụ án này có giá trị lên tới khoảng ba tỷ đồng.

Ngày 22-9, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 20 đối tượng với ba tội danh: trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do trộm cắp mà có và không tố giác tội phạm.

Cũng sáng 24-9, thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã trao bằng khen của UBND TP cho các cá nhân, tập thể công an đã tham gia triệt phá đường dây chặt trộm gỗ sưa.