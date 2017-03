Nhóm cướp táo tợn ở ngoại thành

Nhóm tội phạm này thường dùng súng bắn điện, bình xịt hơi cay và dao nhọn, dao tông để làm hung khí gây án.

Những vụ cướp manh động

4 đối tượng bị cơ quan điều tra ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự về hành vi cướp tài sản gồm: Trần Văn Đạt, SN 1990, trú tại xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, hiện ở trọ tại đường Hồng Hà, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội); Lê Văn Hành, SN 1986, trú tại xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; Trần Mạnh Hùng, SN 1988, trú tại xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín và Nguyễn Hữu Tuấn, SN 1980, trú tại phường Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội).

Theo lực lượng Chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản (Đội 8) - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội cho biết, trong các ngày từ 13 đến 26-11-2009, trên một số tuyến đường thuộc địa bàn các huyện Thanh Trì, Thường Tín, Đông Anh và quận Hà Đông liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp nghiêm trọng. Bọn tội phạm gồm 4 đối tượng, đi 2 xe máy bất ngờ áp sát người bị hại đang đi xe máy một mình trên những tuyến đường vắng vào ban đêm, dùng bình xịt hơi cay, súng bắn điện và dao nhọn tấn công, đe dọa cướp xe máy và tài sản có giá trị khác.

Đáng chú ý, vào lúc 22h30 ngày 23-11, anh Nguyễn Khắc Phúc, SN 1977, ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đang một mình điều khiển chiếc xe máy Lisohaka, màu xanh, BKS: 17H1-8762 đi trên đường Quốc lộ 1A, địa phận huyện Thường Tín bất ngờ bị hai nam thanh niên đi xe máy Yamaha Sirius màu đỏ, không rõ biển số, áp sát, cố tình ép anh Phúc vào lề đường. Liền sau đó, đối tượng cầm lái dùng bình hơi cay xịt vào mặt anh Phúc, còn tên ngồi sau xe máy cầm mũ bảo hiểm đập vào đầu và gí súng bắn điện vào cổ người bị hại.

Sau đó, hai tên cướp bắt anh Phúc xuống xe, chui qua dải phân cách vào phần đường dành cho xe đạp và lục soát người nạn nhân lấy 1 điện thoại di động Nokia 3110C, màu đen, cùng chiếc ví da bên trong có 300.000 đồng và một số giấy tờ tùy thân khác. Trước khi rời khỏi hiện trường, hai tên cướp đã lấy đi chiếc xe máy Lisohaka của anh Phúc.

Hai ngày sau, vào lúc 23h30 ngày 25-11, tại khu vực đường Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông cũng xảy ra vụ cướp có cùng thủ đoạn như trên. Trong khi đang điều khiển chiếc xe máy Honda Airblade, BKS: 30K9-2729, đi từ Hà Đông hướng về xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, anh Nguyễn Đình Cảnh, SN 1961, ở huyện Từ Liêm bất ngờ bị một nhóm đối tượng đi xe máy ép lại, dùng bình hơi cay xịt vào mặt. Biết gặp phải bọn cướp, anh Cảnh dừng xe, rút chìa khóa điện và hô cướp. Nhóm cướp bỏ chạy về hướng quận Thanh Xuân.

Làm rõ hung thủ

Trong quá trình điều tra, lực lượng công an đã rà soát nhiều đối tượng có dấu hiệu phạm tội cướp tài sản, thường xuyên vắng mặt tại nơi cư trú và có biểu hiện bất minh về kinh tế. Đến ngày 27-11-2009, một nhóm đối tượng đã được lực lượng công an dựng lên để tập trung xác minh làm rõ.

Đó là Nguyễn Hữu Tuấn, Trần Mạnh Hùng, Lê Văn Hành và Trần Văn Đạt. Nhóm đối tượng này thường xuyên lang thang tại các quán rượu, Internet và làm quen với nhau cũng từ đó. Chúng hay sử dụng các loại xe máy Honda Dream II và xe Yamaha Sirius để lang thang đêm hôm trên các tuyến đường ngoại thành. Đáng chú ý, cả 4 đối tượng trên đều không có nghề gì, hoàn cảnh gia đình bình thường, nhưng luôn rủng rỉnh tiền để tiêu pha tại các quán rượu và Internet.

Xác minh trong các đêm 23 và 25-11-2009, cơ quan công an được biết nhóm đối tượng trên không có mặt tại nơi cư trú. Cùng với những kết quả điều tra ban đầu, Đội 8 đã triệu tập Tuấn, Mạnh, Hành và Đạt tới trụ sở cơ quan CSĐT CATP Hà Nội để đấu tranh khai thác. Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng trên khai nhận đã cùng nhau gây ra 8 vụ cướp tài sản với thủ đoạn dùng bình xịt hơi cay, súng bắn điện và dao nhọn tấn công người bị hại đi xe máy một mình trên các tuyến đường vắng thuộc các huyện Thường Tín, Thanh Trì, Đông Anh và quận Hà Đông, để cướp tài sản.

Ngoài những vụ cướp chúng đã gây ra trong các ngày 23 và 25-11-2009, đáng chú ý phải kể đến vụ cướp tài sản xảy ra vào 22h ngày 13-11-2009. Nhóm cướp trên đi xe máy Honda Dream II, không đeo BKS, mang theo dao nhọn, dao tông, bình xịt hơi cay và súng bắn điện để gây án cướp tài sản. Khi đến đoạn Quốc lộ 1A, địa phận xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, chúng phát hiện ông Nguyễn Văn Trường, SN 1958, ở xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, chở anh Nguyễn Văn Hưng, SN 1973, ở huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định phía sau xe máy Honda Wave, màu đỏ, BKS: 29V2-1905 đã âm thầm bám theo.

Khi ông Trường và anh Hưng đi đến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, địa phận thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, nhóm cướp trên đã dùng bình hơi cay xịt vào mặt ông Trường và đạp đổ xe máy của người bị hại. Tiếp theo, bọn cướp dùng dao tông chém ông Trường để cướp chiếc xe máy và phóng về hướng nội thành tẩu thoát. Đến khu vực hồ Hoàn Kiếm, chúng phát hiện yếm xe máy cướp được có vết máu đã lau sạch và mang bán xe ở chợ xe máy đồ cũ Dịch Vọng - Cầu Giấy lấy 7,5 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng. Ai là bị hại trong những vụ cướp do nhóm tội phạm nêu trên gây ra, đề nghị liên hệ với Đội 8 - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội để cung cấp tài liệu, phục vụ công tác điều tra của cơ quan công an (ĐC: số 7, phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng; ĐT: 39.396.780, gặp Trung tá Nguyễn Thành Tín).

Theo Hà Trang (ANTĐ)