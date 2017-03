Nhóm giang hồ Long “cụt” vô cớ chém người

(PL)- Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) phối hợp Công an phường Bình Hòa truy bắt nhóm nghi can xông vào quán cà phê Hồn Việt (khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa) xịt hơi cay, chém người.

Theo thông tin ban đầu, tối 13-7, khoảng hơn 20 người đem rượu đến quán cà phê Hồn Việt vừa uống rượu vừa uống cà phê rồi gây sự với nhau. Sau đó nhóm này nhảy lên sân khấu “hát với nhau” của quán, xịt bình xịt hơi cay vào những khách đang hát. Những người bị xịt hơi cay hoảng hốt bỏ chạy làm những người khách khác bỏ chạy theo khiến quán trở nên hỗn loạn. Thấy vậy, chủ quán đã đến bàn của nhóm gây rối yêu cầu họ ra về. Tuy nhiên, khoảng 15 phút sau, nhóm khách “quậy” trên quay lại mang theo dao, mã tấu đòi san bằng quán cà phê. Nạn nhân đầu tiên là anh Khoa (người giữ xe quán) bị chém gục tại chỗ. Vết chém trên đầu và cổ ông Hải. Ảnh: NP Tiếp theo, ông Nguyễn Chính Hải (nhà ngay sát quán) nghe ồn ào nên bước ra cửa nhìn thấy anh Khoa bị chém nên can ngăn liền bị các đối tượng xông vào chém liên tiếp vào người phải nhập viện. Ngay sau khi chém ông Hải, nhóm côn đồ còn vung dao chém gục hai thanh niên khác tình cờ đi ngang qua quán cà phê. Ông Hải được đưa đi cấp cứu với chín vết chém trên người, lưng và đầu. Anh Khoa được đưa đến BV Chấn thương-Chỉnh hình, TP.HCM nối lại gân tay. Còn hai nạn nhân khác được người thân đưa vào BV tỉnh Bình Dương cấp cứu. Theo nguồn tin ban đầu, nhóm chém người do Long “cụt” cầm đầu. Kẻ chém anh Khoa và ông Hải cũng được xác định là Hòa “nát” (quê Nghệ An). Được biết Long “cụt” là một đối tượng giang hồ cộm cán có tên trong “sổ đen” của Công an tỉnh Bình Dương. Đêm 13-7, Long có mặt trực tiếp chỉ đạo đám đàn em quậy phá, chém người tại quán Hồn Việt. Dưới trướng của Long có hàng chục đàn em đồng hương Thanh Hóa. Ngoài ra, Long “cụt” cũng câu kết với một số anh chị có “máu mặt” như Công “điên” để thực hiện hợp đồng đâm thuê chém mướn, bảo kê quán nhậu, nhà hàng trên địa bàn. NGUYỄN PHƯƠNG