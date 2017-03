Nhóm thợ may lập dây bán dâm ở Hà Nội

Sau một ngày bị bắt giữ, tại trụ sở Công an quận Đống Đa, Hà Nội, Đặng Thị Xuân Phú (33 tuổi, ở Lâm Thao, Phú Thọ) trông xác xơ và tiều tụy, gương mặt nhợt nhạt vì không còn son phấn. Mái tóc nhuộm nâu vàng túm gọn khiến "má mì" này trông từng trải. Chiều 11/10, Phú bị bắt quả tang đang bán dâm và điều hành đường dây gái gọi tiền triệu.



Không xinh hay có thân hình đẹp nhưng với tài ăn nói ngọt ngào nên dù ở tuổi 33 Phú vẫn hút nhiều khách làng chơi. Theo lời Phú, lấy phải người chồng ham cờ bạc, rượu chè, cô vẫn cố chịu đựng. Song ở với nhau mấy năm không có con, chính Phú bị chồng ruồng rẫy. Chán nản, muốn rời bỏ cuộc sống của cô thợ may miền trung du, Phú lên thủ đô kiếm sống.









Đặng Thị Xuân Phú tại cơ quan điều tra.

Ban đầu, Phú xin làm giúp việc gia đình, nhưng không kiếm được nhiều tiền lại hay bị chủ mắng nên đến một cơ sở may ở nội thành xin việc. Sẵn có tay nghề, Phú được nhận. Nhưng làm quần quật cả ngày lương tháng chẳng đủ ăn, Phú đi bán dâm để trang trải cuộc sống."Làm ăn" một thời gian, Phú rủ một số cô gái cùng nghề may, có nhan sắc, muốn kiếm tiền nhanh rồi lập đường dây gái gọi. "Má mì" trực tiếp tìm khách thỏa thuận 1-2 triệu đồng mỗi lượt mua bán dâm. Sau khi thu xếp thời gian, địa điểm, Phú gọi điện điều các cô thợ may đến "tiếp". Với mỗi người, Phú thu 300.000 đồng phí môi giới.Theo thiếu tá Vũ Văn Phúc (Đội phó Cảnh sát hình sự, Công an quận Đống Đa), đầu tháng 10 đơn vị liên tiếp nhận tin báo về hoạt động mại dâm trong một khách sạn có tiếng tại ngõ 97 Nguyễn Chí Thanh. Tìm hiểu sự việc, công an phát hiện đường dây của Phú.Trưa 11/10, thấy Phú đi xe máy đến khách sạn, cảnh sát bí mật theo dõi. Cùng thời điểm đó, 2 cô gái khác cũng xuất hiện. "Khoảng 13h30, cảnh sát ập vào khách sạn, phát hiện Phú cùng 2 người bạn làm thợ may đang bán dâm cho 3 vị khách", thiếu tá Phúc cho hay.Hiện, Phú bị tạm giữ, khởi tố về hành vi môi giới mại dâm.