Nhóm trộm cổ vật trong chùa sa lưới

Từ tháng 2-2012, Công an quận 5 liên tục nhận được tin báo của các chùa trên địa bàn về việc bị mất trộm các đồ cổ, tượng thờ cúng. Công an quận đã xác lập chuyên án triệt phá. Tối 23-5, Sơn Hải và Văn Hải leo lên mái chùa Minh Hương (quận 5) lấy trộm phần thân của hai con công, phụng thì bị công an bắt quả tang.

Cả hai khai nhận đã thực hiện trót lọt khoảng sáu vụ trộm cổ vật tại chùa Minh Hương và chùa Tuệ Thành (Nguyễn Trãi, quận 5). Ngoài ra có một lần trộm ở chùa khác tại quận 5.

Lần đầu, cả hai đột nhập chùa Minh Hương, gỡ trộm pho tượng bà Nguyệt (cao 70 cm) rồi đem bán được 6,5 triệu đồng. Lần hai, cả hai vào tiếp chùa Minh Hương lấy tượng con lân bán được 4 triệu đồng. Lần ba, hai “đạo chích” gỡ tiếp hai đầu công, phụng bán được 1 triệu đồng. Thấy ngon ăn, tối 23-5, hai kẻ trộm tiếp tục ra tay thì bị bắt. Cơ quan điều tra đã thu hồi các đồ vật bị trộm.

Văn Hải (trái), Sơn Hải (phải) và các cổ vật trộm được đã thu hồi. Ảnh: ÁI nhân

Cả hai khai lần trộm pho tượng Võ Tòng đả hổ tại chùa Tuệ Thành, trên đường mang đi tiêu thụ bán được 4,3 triệu đồng. Tại một chùa khác, hai đối tượng trộm được hai pho tượng ông Nhật, bà Nguyệt bán được 18 triệu đồng. Tất cả tiền bán được cả hai chia nhau chi xài cá nhân.

Sơn Hải khai nhận nhà mình có buôn bán ve chai. Sơn Hải phụ giúp gia đình nên tiếp xúc với một số đồ vật cũ, cổ. Từ đó, Sơn Hải bắt đầu tìm hiểu về cổ vật và lân la đến phố chuyên buôn bán đồ cổ Lê Công Kiều, Nguyễn Thái Bình (quận 1, TP.HCM) để tìm hiểu. Sơn Hải thường rảo xe nghiên cứu khu vực quận 5, quận 6 thấy có nhiều chùa, đền, di tích có bài trí nhiều đồ thờ cúng, tượng cổ có giá trị. Do túng tiền tiêu xài và trả nợ nên Sơn Hải đã rủ Văn Hải đi trộm cổ vật tại các chùa.

Theo cơ quan điều tra, các pho tượng cổ bị cả hai lấy trộm được các chuyên gia đánh giá là cổ vật bằng gốm, sứ đều có niên đại từ 80 đến 100 năm tuổi có nhiều giá trị về văn hóa, lịch sử. Các đồ vật trên, tùy theo từng đồ vật có giá trị từ hàng chục triệu đồng trở lên.

ÁI NHÂN