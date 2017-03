Nhóm trộm “pê đê” sa lưới

Trước đó, trên đường tuần tra, Công an phường 2 (quận Tân Bình) nghe tiếng anh PVU kêu cứu và phát hiện Chí và Luân đang đẩy xe máy của anh U. nên bắt giữ. Do anh U. đi nhậu quá say, anh gục xuống cạnh xe máy ngủ lúc nào không biết. Khi Chí lục lọi túi quần lấy điện thoại và Luân đang lấy xe máy thì anh U. sực tỉnh tri hô.

Qua xác minh, Chí thường trang điểm, mang tóc giả, theo các nhóm “pê đê” hát đám ma nhưng chủ yếu cùng Luân đi rảo tìm “con mồi” để trộm cắp tài sản. Chí đã có năm tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản.

LƯU NGUYỄN