Nhóm từ thiện giúp dân làm đường, xây cầu

Anh Nguyễn Trung Thành (39 tuổi, phụ trách nhóm từ thiện Tuệ Chánh Đường, huyện Nhà Bè, TP.HCM) nói. Anh Thành cho biết hiện các thành viên trong nhóm đang gom góp và vận động người thân để đủ số tiền mà UBND xã Hòa Thành kêu gọi.



Anh Lê Phước Thọ (32 tuổi, thành viên nhóm từ thiện Tuệ Chánh Đường) cho biết nhóm này cũng đã hỗ trợ cho chính quyền địa phương 35 triệu đồng để xây chiếc cầu dài hơn 20 m, rộng 3,5 m ở ấp An Nhơn 2, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre hồi năm 2017.

Anh Thọ kể: “Khi hay tin bà con ấp An Nhơn 2 gặp khó khi đi qua cầu tạm, chúng tôi xuống tận nơi khảo sát. Sau đó chúng tôi trao đổi với chính quyền địa phương để chung tay xây chiếc cầu. Vài tháng sau, từ số tiền của các thành viên đóng góp và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, chiếc cầu đã hoàn thành”.



Đoạn đường ấp An Quy, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre đang được nâng cấp từ kinh phí đóng góp của nhóm từ thiện Tuệ Chánh Đường. Ảnh: P.THỌ

Ngoài chuyện xây cầu, nhóm từ thiện Tuệ Chánh Đường còn góp công, góp sức cải tạo hai đoạn đường dài hơn 300 m, rộng 2 m ở ấp An Quy, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre. “Chiếc cầu ở ấp An Nhơn 2 xây xong, bà con trong xã Đa Phước Hội luôn nhắc tới nhóm từ thiện Tuệ Chánh Đường. Sau đó một vài bà con ở ấp An Quy gặp chúng tôi nói đường đi trong ấp luôn sình lầy, tụi trẻ đi học té lên té xuống. Khảo sát thực tế xong, chúng tôi trao đổi với chính quyền địa phương và quyết định hỗ trợ kinh phí đổ bê tông hai đoạn đường lầy lội nhất. Sau đó không lâu, hai đoạn đường đã được nâng cấp từ sự đóng góp của các thành viên trong nhóm” - anh Thọ kể.

Ngoài việc xây cầu, làm đường, nhóm từ thiện của anh Thành còn muốn mở phòng khám y học cổ truyền để chữa bệnh miễn phí cho bà con nghèo. “Tháng 9-2016, tôi mở phòng khám bệnh từ thiện y học cổ truyền tại ấp 3, xã Nhuận Đức, huyện Nhà Bè, TP.HCM. Phòng khám hoạt động vào Chủ nhật hằng tuần và đã thu hút nhiều bệnh nhân xa gần” - anh Thành kể. Cũng theo anh Thành, do còn vướng một số thủ tục nên tạm thời phòng khám ngừng hoạt động, khi nào anh bổ túc hồ sơ đủ và được cấp phép thì phòng sẽ hoạt động trở lại.

Về chuyện bị cho là đã xưng danh con của Ngọc hoàng, anh Thành giải thích: “Có lần giữa đám đông, tôi nói đùa là mình ngủ nằm mơ thấy mặc áo giống thái tử con Ngọc hoàng, còn một người chị mặc áo giống cung nữ. Không ngờ chuyện đùa này dẫn đến có người hiểu lầm là tôi xưng con của Ngọc hoàng”.