Nhộn nhịp cá độ mùa World Cup

Gần đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, ngoài việc “chi viện” thêm màn hình LCD cỡ lớn tại những vị trí đắc địa, các quán cà phê còn cho dán đầy pano quảng cáo và lịch thi đấu của các đội bóng. Nhiều chủ quán vẫn coi đây là một dịp “kiếm chác” bởi khá đông dân “nghiện” bóng đá tham gia bắt độ những trận cầu mang tầm quốc tế như Euro, World Cup.

Ngày cuối tuần, Long (19 tuổi), một “thiếu gia” mới nổi do cha mẹ vừa trúng chứng khoán đến quán cà phê trên đường Phan Huy Ích (quận Tân Bình). Do nằm ngay giao lộ nên quán trổ cả hai mặt tiền được thiết kế theo phong cách xì-teen nhằm thu hút khách thuộc giới trẻ. Ngày thường, nơi đây là điểm hẹn của những nam thanh nữ tú thích loại nhạc sôi động. Nhưng vào thời điểm World Cup đang đến gần, hàng loạt bàn ghế mới đã được trang bị thêm, các tivi LCD được treo chật quán cùng la liệt hình ảnh khêu gợi của người mẫu quốc tế trong trang phục truyền thống của các đội bóng.

Thấy khách quen, Tài, chủ quán, vội ra “tiếp thị” chương trình mùa World Cup của quán. Tỏ ra là người sành sỏi trong giới cá độ, anh này vồn vã: “Các em muốn chơi loại nào ở đây cũng có. Từ bắt tỉ số (chọn tỉ số giữa 2 đội rồi ăn theo tỷ lệ), cho đến tài xỉu (tổng số bàn thắng trong trận đấu). Nhưng theo anh, năm nay nhiều người sẽ chọn kiểu đánh “xâu” đấy”.

Một quán cà phê dành cho dân mê bóng đá. Ảnh: Quốc Thắng

Thấy các vị khách trẻ “mắt tròn mắt dẹt”, anh này ra vẻ khoái chí, giải thích ngay: “Đánh xâu nghĩa là chọn một lúc 3,5,7 trận. Nếu thắng hết sẽ được ăn theo tỷ lệ, xâu càng lớn thì tỷ lệ càng nhiều, có nhiều khi ăn một “xâu” được gấp hơn 30 lần tiền vốn đấy. Nếu thiếu tiền thì mang tài sản đến đây anh cầm giúp cho mà có “vốn” chơi. Sắp đến World Cup rồi, mấy đứa phải chuẩn bị “hàng họ” để chiến đấu chứ”, ông chủ quán cười hềnh hệch.

Tương tự, tại quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Tố (quận Tân Phú), không khí đón World Cup cũng nhộn nhịp không kém. Vốn là điểm hẹn của dân “máu me” từ lâu nên những ngày này lượng khách ra vô quán tăng đáng kể.

Dù đã bước sang đầu giờ chiều, cái nóng hầm hập đang thi nhau dội thẳng vào khuôn viên quán nhưng những vị khách tại đây vẫn cười nói hỉ hả. Trong không gian ngập khói thuốc, những gương mặt bóng nhẫy mồ hôi chốc chốc lại đỏ phừng phừng vì chủ nhân đang cao hứng tranh luận với “đối thủ” về cách chơi của các cầu thủ.

Tìm một bàn khuất trong góc, Long vừa ngồi xuống đã đưa tay chào một người đàn ông có thân hình bệ vệ và giới thiệu đó là ông Hùng, chủ quán. Được ông này ngoắc tay gọi đến ngồi chung, cậu “thiếu gia” ngẩn mặt, nghe như nuốt lấy từng lời của chủ quán. Theo ông này, trải qua bao kinh nghiệm “đau thương", mùa bóng đá này ông sẽ ưu tiên cho các “kèo dưới” vì khách hễ cứ thấy “chấp” là khoái chí chọn “kèo trên”.

“Bọn nhà cái có bao giờ thua đâu, hễ rơi vào tình huống nguy hiểm, thế nào họ cũng có chiêu dụ khách “nhả xương” (bắt đội ngược lại với tỷ lệ ăn thua rất nhỏ) nên tôi bắt theo nhà cái sẽ chắc ăn hơn. Euro 2008 tôi “đứt” gần 200 “chai” (200 triệu đồng) nên mùa này phải gỡ lại”, ông Hùng nói giọng đầy quyết tâm.

Khi được hỏi về các “dịch vụ” tại quán của mình, ông đưa tay chỉ một thanh niên gầy đét đội chiếc mũ sùm sụp đang úp mặt vào tờ báo thể thao đọc ngấu nghiến, và cho biết đó là Hoàng “Đen” chuyên “làm banh” ở đây. Nếu khách muốn chơi cứ liên hệ với anh này thoải mái, bao nhiêu cũng nhận.

“Hoàng làm ăn ở đây lâu năm rồi. Tthứ 7, chủ nhật hay các ngày diễn ra các trận C1 là lại ra đây, chung chi rất sòng phẳng”, ông Hùng quảng cáo.

Tiếp cận Hoàng “Đen” trong vai “lính mới”, sau cú nhả khói thuốc điệu nghệ, người này thẳng thắn nói: “Người mới muốn chơi phải đặt tiền mặt trước. Mấy đứa cứ mang tiền đến đây, thích đội nào anh ra kèo tha hồ mà bắt. Không sợ mất tiền đâu, có anh Hùng chủ quán bảo lãnh, không tin cứ hỏi anh ấy”. Bàn bên, ông chủ quán quay sang cười gật đầu lia lịa.

Trên những website rao vặt, thông tin về những dịch vụ "làm ăn" mùa World Cup cũng xuất hiện nhan nhản, với các chủ đề "rất kêu" như: Cách làm giàu mùa World Cup, hợp tác làm ăn mùa bóng đá...

Từ một topic khá hấp dẫn trên website của giới 9x: “Cần người hợp tác kiếm tiền mùa World cup”, phóng viên liên hệ với người đăng tin và gặp được thanh niên tên Thành. Người này cho biết hiện là sinh viên của một trường Cao Đẳng quốc tế tại quận Gò Vấp. Theo Thành, thông tin trên diễn đàn chỉ mới đăng được khoảng hai tuần nhưng trung bình mỗi ngày cậu nhận được 4-5 cuộc điện thoại đề nghị “hợp tác”.

Thông tin mời gọi hợp tác mua tài khoản để cá cược trên mạng.

“Nhiều người muốn kết hợp làm ăn nhưng em còn phân vân. Người thì ở quá xa, người thì chưa thống nhất được tỷ lệ góp vốn và ăn chia. Còn anh ở cùng quận với em, nếu mình thỏa thuận được chuyện tiền bạc thì quá hay, anh em mình sẽ làm ăn lâu dài”, Thành nói thêm.

Để “đối tác” tin tưởng vào cách “làm giàu” mùa World Cup của mình, Thành nói đã mua một “trang” bóng của nhà cái rồi làm trung gian giữa nhà cái và người chơi. Người “cầm trang” có nhiệm vụ báo “kèo” và ghi “kèo” cho những ai có nhu cầu cũng như thu - chi tiền sau mỗi trận đấu.

“Ngoài tiền “cắt xâu” 5 đến 10 “giá” (5-10% số tiền người chơi được ăn nếu thắng), dân cá độ thường “bo” khá thoáng tay nếu thắng độ. Em đảm bảo với anh, nếu anh góp vào năm chục “chai” thì hết mùa World Cup, anh sẽ kiếm được chừng ấy tiền lời”, Thành khẳng định chắc nịch.

Khi được hỏi cơ sở nào để chắc chắn điều đó, Thành cho biết chỉ “làm ăn” với bạn bè, người quen nhưng phải nắm “thằng có tóc” và dám chơi, dám chịu. “Em đang rủ thêm thằng bạn học nữa, ba anh em mình hùn vốn, vừa cầm “trang” vừa cầm đồ. Lời lỗ anh em mình chia theo tỷ lệ góp vốn và công việc của từng người, đảm bảo với anh, nếu lỗ, em… đi đầu xuống đất”, cậu sinh viên vừa cười vừa nói.

Theo ghi nhận của PV, hiện có không ít các trang Web đăng những thông tin “cần người hợp tác” dạng này với những lời đề nghị rất hấp dẫn. Bên cạnh đó, hàng chục website khác cũng tận tình “cầm tay chỉ việc” cho những người đam mê cá độ, từ giải thích các thuật ngữ cá độ tới hướng dẫn cách lập tài khoản và cá độ trực tuyến, từ những thủ thuật để "thắng nhà cái 100%" tới cách “làm giàu nhờ cá độ bóng đá”… Chủ nhân những website, topic này công khai để lại số điện thoại, địa chỉ liên lạc.

Trung tá Phan Chí Hùng - Đội trưởng Đội 5(PC 14), Công an TP HCM cho biết, hàng năm khi có giải bóng đá lớn, công an cũng đã ra quân triệt phá nhiều quán cà phê tổ chức cờ bạc qua hình thức cá độ. Nhưng do lợi nhuận quá lớn nên nhiều nơi vẫn tái diễn.

“Năm nay lực lượng công an sẽ tiếp tục ra quân điều tra và triệt phá những đường dây cá độ núp bóng các quán cà phê”, vị đội trưởng khẳng định.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Theo Quốc Thắng - Quốc Huy (VNE)