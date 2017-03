Nhộn nhịp lò mổ không phép

Ngày 6.12, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các quận, huyện: Hoàng Mai, Hà Đông, Long Biên, Từ Liêm, Thanh Trì, Gia Lâm tăng cường quản lý các cơ sở giết mổ gia súc để chấm dứt hoặc tạm ngừng hoạt động các cơ sở giết mổ không đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm và vi phạm quy định về môi trường. UBND TP cũng yêu cầu các sở, ngành tăng cường quản lý việc cấp giấy chứng nhận kinh doanh hoạt động giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm.

Theo Hà An (TNO)



Theo tốp người với xô chậu lỉnh kỉnh đi lấy thịt, lòng lợn, chúng tôi tới lò mổ Lý Hợp, trong ngõ 213 đường Ngọc Hồi lúc 2 giờ sáng một ngày đầu tháng 12.Có gần hai chục hộ đã đợi lấy thịt, lòng đem bán. Lò mổ Lý Hợp là một sân xi-măng rộng chừng trăm mét vuông, cạnh khu nuôi nhốt lợn bên con đường liên thôn bụi mù và không có mái che.Những con lợn vừa bị chọc tiết được cạo lông và mổ ngay trên sân, việc sơ chế lòng gan, làm tiết cũng tại đây.Anh Hùng, một người phân phối thịt lợn đang đợi tới lượt, kể: “Từ hôm đóng cửa lò Thịnh Liệt tới nay, lò Lý Hợp luôn phải hoạt động hết công suất mà bọn mình vẫn phải đi sớm hơn cả tiếng đồng hồ nhưng chưa chắc chọn được thịt ngon”.Cụ thể, anh Hùng cho biết, một tuần nay, số lợn mổ tại đây đã tăng gần gấp đôi, khoảng 50 con mỗi đêm.Cách lò mổ Lý Hợp không xa, cách lò mổ Thịnh Liệt cũng chỉ khoảng 8km theo hướng quốc lộ 1A cũ, tại xã Ngọc Hồi (H.Thường Tín) là một loạt những lò mổ mang tên chủ cơ sở là Hà, Tân, Thanh, Thảo…Các lò mổ này tuy khác nhau về quy mô số lượng giết mổ, nhưng cùng điểm chung là đều nằm kế ngay sát nhà dân, lấy đường đi làm địa điểm giết mổ, cực kỳ mất vệ sinh và hoàn toàn không có kiểm dịch lợn giết mổ ra vào lò, nhưng lại thu hút được rất đông người đi chợ từ lò Thịnh Liệt tới lấy hàng.Chị Nguyễn Thị H, một tiểu thương kinh doanh thịt tại chợ Mai Động, trước lấy hàng tại lò Thịnh Liệt cho biết, do mấy ngày nay có quá đông người đổ về các lò giết mổ ở Ngọc Hồi khiến chủ lò phải tự tay mình chọc tiết, cạo lông… hoặc phải chi thêm công giết mổ 35.000 đồng/con và đồng loạt nâng giá bán các loại thịt, trong đó thịt nạc từ 59.000 thành 65.000 đồng/kg.Cùng nằm trong xã Ngọc Hồi, đoạn gần trường mầm non và nằm lọt trong khu dân cư đội 9 là lò mổ Mai Điêu.Theo tìm hiểu của chúng tôi, đây là một trong 26 hộ giết mổ tại lò Thịnh Liệt và vừa được chủ hộ chuyển về đây ba, bốn hôm gì đó.Đó cũng là khoảnh sân tráng xi măng rộng chừng 70 mét vuông trước cửa một ngôi nhà cấp bốn, khu vực giết mổ chính là con đường đổ bê tông liên thôn, còn nước thải lẫn máu cùng phân gia súc được xả thẳng xuống khoảng đất trống nằm trong khu vực dân cư xã sinh sống.Một người dân trong xã xin giấu tên phản ảnh: “Mấy bữa nay không chỉ nhà tôi mà mấy hộ gần đây đâu có ngủ được, vì cứ rầm rập tiếng xe máy, ô tô, tiếng người nói, tiếng lợn rống suốt từ 1 giờ sáng cho tới 5 giờ sáng, sáng ngày ra thì phải ngửi đủ thứ mùi từ lò mổ này bay ra khắp xóm”.Gần 4 tiếng khảo sát các lò mổ tại khu vực H.Thường Tín, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều hộ kinh doanh thịt ở lò mổ Thịnh Liệt trước đây đã đổ xô về các lò giết mổ không phép để lấy thịt, khiến cho các lò mổ mới mở tại đây càng quá tải, ảnh hưởng đến đời sống người dân trong khu vực, đồng thời công tác an toàn vệ sinh thực phẩm càng trở thành đáng lo ngại hơn.