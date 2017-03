Nhộn nhịp trường gà Băng Châu

Từ thị trấn Mộc Hóa (Long An), chúng tôi theo con đường đất vào xã Bình Hiệp (đây là khu vực biên giới, đồng thời giáp ranh với tỉnh Đồng Tháp) rồi băng qua biên giới Campuchia để tới trường gà Băng Châu.

Trường gà “đẳng cấp”

Từ xa hàng trăm mét đã nghe rõ tiếng la ó và tiếng cười nói hân hoan của dân đá gà. Vừa bước vào trường gà, cảm giác đầu tiên của chúng tôi là bất ngờ bởi cách bài trí quá lịch lãm. Con bạc được ngồi ghế sang trọng bố trí cao dần trên khán đài. Bên cạnh là bảng thông tin điện tử hiện rõ lịch đá gà các ngày trong tuần bằng chữ nền xanh. Nội quy của trường gà cũng bằng chữ điện tử: “Trường gà cấm đá cựa dao, cựa dẹp. Nếu nghi ngờ cần kiểm tra lại”, và “Chúc quý khách thượng lộ bình an”. Đội quân phục vụ tại trường gà đều mặc đồng phục áo đỏ, đánh số thứ tự hẳn hoi. Trên khán đài và dưới bồ đá gà, nhân viên rải khắp để ra độ, ghi độ, đồng thời cảnh giới người lạ mặt.

Theo người dân địa phương, chủ trường gà thuê lại đất nhà kho thuốc sâu cũ rồi lập trường gà từ mấy năm nay. Trường gà này được chủ thiết kế hoàn toàn “cơ động”, “ráp” trước giờ đá chừng nửa tiếng là xong, đến cuối ngày lại được tháo ra cất vào nhà kho. Ngoài vẻ hào nhoáng, lịch sự của trường gà, các chủ trường gà này còn chăm chút cho nhân viên ăn mặc lịch sự, huấn luyện các chiêu lấy tiền của con bạc cỡ giỏi.

Con bạc căng thẳng xem độ gà mình đã đặt tiền.

Ngoài biện thu tiền xâu trực tiếp, chủ trường gà còn có bộ phận chuyên môi giới cho con bạc vay tiền ngay tại trường gà. Dưới trướng của chủ trường gà này có các tay thân cận luôn có mặt sẵn sàng bảo vệ chủ đến cùng như Mạnh “khùng” (ngụ An Sương, TP.HCM), Ù “lì” (ngụ quận 6, TP.HCM), Tâm “râu” (quê Mộc Hóa, Long An); Tài “súng”, Soạn, Hòa “chợ lớn”, Thu “già” (cùng ngụ TP.HCM).

Vét sạch tiền con bạc

Băng Châu tên thật là Hà Gia Quyền, sinh năm 1963, ở phường 8, quận 6, vốn là một chủ cửa hiệu gia công sắt. Đầu những năm 1990, Quyền theo Năm Cam kinh doanh trường gà. Quyền vừa mua gà đá ở miền Tây về bán cho các trường gà thành phố và đưa khách lên thành phố cá độ. Đồng thời, Quyền mở nhiều trường gà di động ở thành phố để tránh sự truy bắt của công an.

Quyền trước đây có một lô đất ở hẻm 27 đường Văn Thân, phường 8, quận 6, đầu tư để làm trại nuôi gà, đồng thời là trường đá. Chẳng bao lâu, trường gà này trở nên nổi tiếng vì dù các trường gà khác bị hốt trụi, sân chơi của Quyền vẫn ung dung.

Sau khi băng nhóm Năm Cam bị triệt phá, Băng Châu sang biên giới Campuchia nuôi gà đá và mở trường gà. Ông ta khôn ngoan, cân nhắc kỹ độ gà nào chắc thắng mới bắt độ, không chắc thì để thu tiền xâu nên giàu có hơn so với các bạn bè trong nghề cờ bạc.

Băng Châu (bìa phải) cầm tiền từ đàn em tại trường gà.

Cào “cỏ” (trái), người cùng góp vốn mở trường gà.Ảnh trong bài: VÕ BÁ

Lúc mới sang “lập nghiệp” ở bên kia biên giới, Băng Châu hùn vốn mở trường gà với Minh “Hồng Kông”, sau mới tách riêng. Một người từng nuôi gà đá cho Băng Châu tại Campuchia kể có thời điểm Băng Châu sở hữu gần 100 gà chiến. Tại Campuchia, Băng Châu từng cạnh tranh với Định “sún” (quê TP.HCM) ở trường gà Las Vegas, sau đó phải nhường bước. Tại đây, Băng Châu còn gây hấn với Dũng “chùa” (ngụ TP.HCM), sau đó bị đối tượng này chém vào tay gây thương tích nặng phải ra nước ngoài phẫu thuật.

Nhận thấy nhu cầu vượt biên giới để đánh bạc của các con bạc trong nước khá cao, Băng Châu kết hợp với Lê Tấn Anh (biệt danh Cào “cỏ”, quê gốc Tiền Giang, có nhà ở quận 6, TP.HCM) và một người tên Kiệt (quê Bình Minh, Vĩnh Long) mở trường gà trên. Theo dân chơi, trường gà này nổi tiếng chỉ sau trường gà Út Tráng, mở cửa đá gà mỗi ngày trong tuần, thu hút các con bạc đại gia tới sát phạt.

Ngày 29-7, khi PV đến trường gà này, Băng Châu đang ngồi thu tiền từ đàn em tại trường gà. Sau mỗi độ, các biện gà mặc đồng phục đỏ đều đặn đưa tiền cho ông chủ. Ngồi cạnh Băng Châu là vợ chồng ông C. “già” kinh doanh đất thổ mộ ở Long An luôn đặt cược mỗi độ với số tiền lớn. Theo dân cá độ gà, ông C. thua tại một trường gà ở Bến Lức rất nhiều, hiện còn chưa trả hết phải rời trường gà này đến trường Băng Châu sát phạt tiếp.

Tại trường gà Băng Châu, dân đá gà chỉ cho chúng tôi người tên Thanh “chợ Lách”. Ông Thanh vốn là tay nuôi gà đá cho ông Sanh “Việt kiều” (Việt kiều Úc). Nhân vật này nổi tiếng bởi nhiều tiền lắm bạc. Giới đá gà kể một năm trước trong một lần thua đau hàng tỉ đồng trong một buổi sát phạt ở Bến Lức, Sanh “Việt kiều” ném luôn chiếc túi xách xuống ao cạnh trường gà rồi ra về. Từ đó dân đá gà không còn thấy ông ta trở lại nữa. Hết người nâng đỡ lại thua độ không còn tiền, Thanh “chợ Lách” phải sống chật vật tại trường gà Băng Châu để tiếc quá khứ.

Huyền thoại “cậu” Điều Tại trường gà Băng Châu, có một con bạc tên Đ. “nhỏ” nổi tiếng vì... có người cha đá gà nổi tiếng. Cha của Đ. “nhỏ” có biệt danh "cậu" Điều từng sở hữu hai con gà chiến: một gà điều trò (giống gà đá màu đỏ, chân cao) và con gà que đầu lân (gà màu xanh đen, đầu giống đầu lân) đều nổi tiếng bách chiến bách thắng mấy chục trận không bại. Hai “cậu” gà này về sau già chết, còn "cậu" Điều cũng tàn theo đời gà đá, chỉ còn lại dư âm trong giới đỏ đen. Đ. “nhỏ” từng đá gà tiền tỉ, nay cũng chỉ cầm cự lay lắt cho đỡ nhớ ngày xưa.

