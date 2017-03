Nhu cầu tuyển dụng lao động tăng

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc trung tâm, cho biết trong đó đa phần người có trình độ đại học, cao đẳng chưa tìm được việc làm phù hợp sẽ gặp được những cơ hội thuận lợi, ổn định việc làm đầu năm. Trung tâm đánh giá trong tháng 3, các doanh nghiệp (DN), đơn vị có nhu cầu tuyển 26.000 chỗ làm việc. Trong đó nhu cầu lao động phổ thông - sơ cấp nghề chiếm 35%, trung cấp chiếm 35%, cao đẳng - đại học chiếm 30%.



Trong khi đó, ngày 23-2, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (Sở LĐ-TB&XH TP Hà Nội) cũng đã có phiên giao dịch việc làm đầu xuân Bính Thân 2016.

Đây là phiên giao dịch đầu năm nên từ 8 giờ sáng hàng trăm lao động đã có mặt tại trung tâm để đăng ký nhằm tìm kiếm cơ hội làm việc trong những ngày đầu năm.

Bà Vũ Thị Thanh Liễu, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, cho biết trong phiên giao dịch đầu năm có 32 đơn vị tham gia với gần 700 chỉ tiêu tuyển dụng. Trong đó gồm nhiều vị trí làm việc khác nhau như thương mại dịch vụ, nhân viên marketing, kế toán, kỹ sư... Bà Liễu cũng đánh giá năm nay nhu cầu tuyển dụng lao động của DN sẽ tăng hơn so với năm 2015. Nguyên nhân là do nền kinh tế trong nước có nhiều khởi sắc, các DN làm ăn có lãi, vì vậy muốn đẩy mạnh mở rộng sản xuất, cần nhiều lao động. “Năm 2016 dự kiến chúng tôi sẽ có hơn 100 phiên giao dịch việc làm nên không có lý do gì để người lao động kêu thiếu việc” - bà Liễu nói.