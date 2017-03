Những bệnh viện “dần xây” ở Long An

Bệnh viện (BV) Đa khoa Bến Lức có 120 giường nội trú, mỗi ngày khám, chữa bệnh ngoại trú cho 600-700 bệnh nhân nên luôn trong tình trạng quá tải. Tháng 3-2009, BV Bến Lức mới trị giá 164 tỉ đồng được khởi công xây dựng với quy mô 200 giường. Công trình do Sở Xây dựng tỉnh Long An làm chủ đầu tư, liên danh Công ty TNHH một thành viên An Bảo và Công ty TNHH XD-TM-DV 1932 (Long An) trúng thầu thi công khối nhà chính và nhiều hạng mục khác.

Thi công như rùa bò

Theo cam kết của nhà thầu, công trình hoàn thành vào ngày 26-3-2010. Nhưng đến nay, sau ba lần xin gia hạn (thời hạn cuối là 30-8-2011), công trình vẫn chưa xong. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Long An, cho biết hiện công trình đã trễ hạn hơn 14 tháng nhưng khối lượng thi công thực tế mới đạt khoảng 70%. Trong khi đó, để có mặt bằng xây dựng BV mới, ban giám đốc BV đã phải đập bỏ nhiều phòng, khoa, thu hẹp số giường bệnh từ 120 xuống còn 80, hạn chế nhận bệnh nhân điều trị nội trú. Hiện chủ đầu tư và nhà thầu thi công tiếp tục hứa cuối năm 2011 BV mới sẽ hoàn thành.

Tương tự, công trình BV khu vực Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa, trị giá 172 tỉ đồng) và BV huyện Đức Huệ (109 tỉ đồng) đã trễ hạn nhiều tháng và hiện vẫn chưa xác định được khi nào sẽ hoàn thành. Các BV Cần Đước (126 tỉ đồng), Tân Thạnh (95 tỉ đồng), Thạnh Hóa (62 tỉ đồng), Châu Thành (69 tỉ đồng), Tân Trụ (147 tỉ đồng), Vĩnh Hưng, Tân Hưng… cũng rơi vào tình trạng tương tự. ThS-BS Lê Thanh Liêm, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An, cho biết: “Ngành y tế đã nhiều lần kiến nghị UBND tỉnh và chủ đầu tư là Sở Xây dựng tỉnh Long An gấp rút hoàn thành các BV mới nhưng tiến độ thi công vẫn rất chậm”.

BV Cần Đước mới trị giá 126 tỉ đồng với nhiều hạng mục xây mãi chưa xong. Ảnh: HÙNG ANH

Sẽ phạt tiền và cắt hợp đồng

Ông Trần Kim Lân, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Long An, xác định nguyên nhân chính làm chậm tiến độ thi công các BV là đơn vị trúng thầu thi công không đủ năng lực. Cụ thể, Công ty TNHH một thành viên An Bảo trúng thầu thi công nhiều hạng mục chính của ba công trình BV Hậu Nghĩa, Bến Lức, Đức Huệ với tổng giá trị gần 25 tỉ đồng, mặc dù chủ đầu tư đã ứng trước cho nhà thầu hơn 22 tỉ đồng nhưng BV xây hoài không xong.

“Công ty này được dự thầu xây dựng các công trình BV huyện do liên danh với Công ty TNHH XD-TM-DV 1932 của huyện Bến Lức và đã trúng thầu với giá thấp hơn nhiều nhà thầu khác. Đến khi liên danh này thi công cầm chừng, xin gia hạn tới lui, chúng tôi mới phát hiện nhà thầu không đủ năng lực xây dựng và tiềm lực tài chính để thi công những công trình lớn. Chúng tôi đã nhiều lần nhắc nhở nhà thầu thi công đúng tiến độ nhưng đến nay vẫn không có chuyển biến. Hiện Sở Xây dựng đã buộc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành công trình, nếu nhà thầu vẫn không chấp hành sẽ phạt tiền và cắt hợp đồng. Mới đây, chúng tôi đã cắt hợp đồng Công ty CP Xây dựng 203 vì thi công quá chậm” - ông Lân nói.

Ông Trần Hữu Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết: “Tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng xem xét khối lượng đã thi công ở các BV để thanh toán dứt điểm cho các nhà thầu cũ chây ì, thiếu năng lực, sau đó cắt hợp đồng và tổ chức đấu thầu các hạng mục còn lại để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình”.

Dự án xây dựng 10 BV huyện và hai BV khu vực (BV khu vực Mộc Hóa chưa khởi công) với quy mô 900 giường bệnh được Bộ Y tế duyệt cấp vốn 366 tỉ đồng. Sau khi tiếp nhận dự án, UBND tỉnh Long An đã xin Chính phủ cho phép điều chỉnh quy mô của 12 BV lên hơn 1.800 giường bệnh với kinh phí khoảng 1.200 tỉ đồng, do tỉnh điều tiết từ nguồn thu xổ số kiến thiết. Đến nay, do trượt giá, tổng kinh phí xây dựng 12 BV đã hơn 1.670 tỉ đồng nhưng tất cả công trình đều chậm tiến độ nhiều tháng liền, không thể hoàn thành đúng thời hạn. Ông TRẦN KIM LÂN, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Long An

HÙNG ANH