Những cái chết thương tâm từ chảo cám

Cụt tay, cụt chân hoặc tử nạn trong lúc lao động do bất cẩn đã để lại những đau thương, mất mát cho người thân trong gia đình. Dẫu biết rằng lao động trong môi trường không an toàn là nguy hiểm nhưng vì cuộc sống nên nhiều người cam chịu.

Khi phong trào nuôi cá tra phát triển mạnh thì công việc nấu cám làm thức ăn tự chế cho cá ăn đã giải quyết việc làm cho số đông lao động nhàn rỗi ở địa phương. Tuy nhiên, các phương tiện nấu cám không đảm bảo an toàn đã gây ra nhiều cái chết thương tâm đối với người lao động. Hôm chúng tôi tìm đến gia đình của chị Trần Thị Phế (37 tuổi, ngụ ấp Bình Phú 2, xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang). Trong căn nhà sàn nhỏ, trên bàn thờ di ảnh chồng là Nguyễn Thanh Phong (38 tuổi) vẫn còn đó khói nhang nghi ngút.



Chị Phế tức tưởi: “Hôm đó, tôi với ông xã đã nấu chín chảo cám để máy quay đảo trộn cho thật đều. Lúc này, công chuyện rảnh rỗi, ổng mới kêu tôi đi mua ca trà đường về uống giải khát. 10 phút sau quay lại thì thấy ổng đi đâu mất. Khi đến chảo cám nhìn thì thấy chồng tôi đã té nằm gọn trong chảo cám.



Quýnh quáng, tôi mới tri hô lên thì chủ hầm cá tra và mọi người chạy đến tắt máy. Nhưng cũng đành bất lực khi nhìn thấy một phần đầu của anh Phong đã bị đứt. Ngay sau khi được kéo ra ngoài thì toàn thân anh Phong hầu như đã chín trong chảo cám trước đó”.

Hai đứa con anh Phong trước bàn thờ cha còn nghi ngút khói hương.

Anh Phong ra đi đã để lại nỗi đau tột cùng cho gia đình và người thân. Bởi, Phong hiền và rất siêng năng. “Ảnh chết bỏ lại ba mẹ con tôi không biết sẽ sống ra sao. Bởi, Phong là lao động chính trong gia đình. Đứa con gái lớn năm nay đã 18 tuổi mà chưa có việc làm do bị dị tật ở tay, người ta chê. Còn thằng con trai đang học lớp 5, gia đình tôi cũng không biết lấy đâu ra tiền để tiếp tục lo cho nó ăn học…”, chị Phế khóc.



Theo ghi nhận của chúng tôi, hầu hết những chảo nấu cám đều được ngư dân “ráp” từ xưởng hàn tiện cơ khí không chuyên có bán kính từ 2- 5m, có công suất nấu từ 1-3 tấn cám. Bên trong chảo có gắn thiết bị đảo cám quanh trục chạy bằng động cơ máy cày có công suất lớn. Khi máy nổ, các hệ thống chuyền nhông của chảo quay một lực rất mạnh. Do đó, nếu người nấu bất cẩn thì dễ bị vòng đảo quấn, rất nguy hiểm đến tính mạng.



Cách đây hơn 2 năm, tại xã Khánh Hòa (Châu Phú) cũng từng xảy ra tại nạn chết người do nấu cám. Ông Lê Văn On, ngụ xã Khánh Hòa kể về con mình là Lê Văn Đặng (21 tuổi) bị chết trong chảo cám: “Bữa nọ chủ hầm đi dự tiệc cưới, thấy Đặng giỏi và nuôi cá gần hầm thường hay lui tới chơi nên nhờ con tôi nấu cám giùm vài hôm. Đặng nấu xong chảo cám và xúc ra sạp gần hết. Thấy trong chảo còn dính lại vài miếng cám khét nên nó cố vói leng vét cho sạch chảo.



Thế nhưng, trong quá trình vét chảo, Đặng bất cẩn đã bị giàn đảo đánh trúng cán leng, giật mạnh hụt chân té chúi đầu vào chảo. Khi mọi người đến tắt máy thì con tôi đã chết trong chảo”.



Còn trường hợp của chị Võ Thị Bích, ngụ xã Khánh Hòa cũng bị vòng đảo cuốn vào chảo cám đã thiệt mạng ngay khi chảo cám còn sôi sùng sục. Anh Tùng chồng chị Bích xót xa kể lại: “Cách đây 3 năm, vợ chồng sang xã Hòa Lạc (Phú Tân) nấu cám thuê cho chủ hầm. Mỗi tháng kiếm được 1,5 triệu đồng đủ đong gạo và nuôi hai đứa con đi học. Thế nhưng, bữa đó đang nổ máy chạy đảo cám cho đều. Thấy ổn, tôi bước ra sau cửa lò lom khom xúc tro đem đổ thì trong này vợ tôi bị giàn đảo quấn trúng vạt áo trượt chân té vào chảo cám đang nóng hừng hực…”.



Theo những thợ hàn trong các xưởng cơ khí sản xuất chế giàn đảo cám thừa nhận, ngày trước nấu cám cho cá ăn chủ yếu xới bằng leng, rất cực. Vì vậy, mới nghĩ ra cách tự chế giàn đảo cám để phục vụ nhu cầu chăn nuôi của ngư dân. Giàn đảo chạy bằng máy nên đỡ tốn công sức trong quá trình nấu. Tuy nhiên, khuyết điểm của giàn đảo này là không an toàn, dễ xảy ra tai nạn khi người nấu cám bất cẩn.



* Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cho biết, mỗi năm UBND tỉnh chi nhiều tỷ đồng phục vụ công tác tuyên truyền, tập huấn cho người sử dụng lao động… Thế nhưng, tình hình tai nạn lao động vẫn tăng về số vụ cũng như số người chết.



Chỉ riêng từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh An Giang đã xảy ra gần 10 vụ tai nạn lao động, làm 5 người chết và 5 người bị thương nặng.

Theo P.T - BẢO THIỆN (An Giang Online)