Những 'con bệnh' nghiện like tự làm lố để nổi tiếng

Cộng đồng mạng đã “trút like” cho anh ta để được xem màn trình diễn tự thiêu. Sự kiện đó đã lôi kéo rất nhiều thanh niên hiếu kỳ tụ tập ở kênh chờ xem NT tự thiêu, gây nghẽn đường và công an phải can thiệp. NT cũng bị công an mời làm việc sau đó. Sau khi bị công an mới làm việc, NT vẫn tiếp tục chơi lố, tuyên bố tối nay (25-9) sẽ lấy dao tự đâm mình rồi quay clip post Facebook nếu được 100.000 like với tuyên bố “Việt Nam nói là làm”. Nay anh ta đã gom được hơn 200.000 like.





Để được nổi tiếng, NT tiếp tục làm lố bằng tuyên bố tự đâm mình.

Làm lố để đang được nhiều người chơi Facebook xem như công thức để nhanh chóng nổi tiếng và dường như lần nào cũng gây được hiệu ứng như họ mong đợi, hàng chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn lượt like, share để xem những màn làm lố. Mới đây có thanh niên tuyên bố đủ vài chục ngàn lượt like sẽ tự… uống nước tiểu, tự ăn phân và cởi truồng đi bộ phố Nguyễn Huệ. Anh ta cũng được cộng đồng mạng khuyến khích hàng ngàn đến vài chục ngàn like để biểu diễn trò lố. Dường như những trò lố ngày càng lố và không có điểm dừng.

NT tuyên bố: “Tại sao tôi làm như vậy? Bây giờ làm người ta phẫn nộ là nhiều người chú ý nhất, tôi đánh vô sự chú ý của mọi người đối với mình. Việt Nam mình trước giờ câu like nhưng đâu có ai làm lố như tôi”.

Hầu hết mọi người cảm thấy phẫn nộ và thất vọng với những “người nổi tiếng” kiểu này. Anh Lê Đức Anh Huy viết: “Cảm thấy một số thanh niên bây giờ sống rẻ tiền quá, vì mấy cái like ảo mà đem tính mạng của mình ra đùa giỡn, thách thức. Sống không có mục đích”. Nhiều người khác lại cảm thương cho cha mẹ, gia đình các thanh niên này có con em nổi tiếng làm lố “giống bị bệnh khùng”.

Trong một lần trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về hiện tượng câu like quá phản cảm, thạc sĩ xã hội học Lê Minh Tiến nói: “Hiện tượng này phản ánh nhu cầu được chú ý, được quan tâm của một số bạn trẻ. Nhưng vì thiếu khả năng để được quan tâm bằng những hành động hợp chuẩn thì họ dùng những phương pháp phi hợp chuẩn khác như tạo ra các thông tin giật gân chẳng hạn. Điều này cũng tương tự như việc một số người trong giới nghệ sĩ không có khả năng tạo sự chú ý bằng tài năng thì dùng đến các scandal vậy”.



Một thanh niên tên HCC quay clip tắm phân để xin like (ảnh cắt từ clip)

ThS Huỳnh Anh Bình từng nêu ý kiến khi phong trào xin like làm trò lố mời khởi phát: “Có nhiều bạn trẻ sau khi làm chuyện điên rồ tung clip lên Facebook làm gia đình rất buồn phiền. Sau này họ có muốn lấy lại hình ảnh không đẹp thì cũng không được nữa. Có những người đã mất việc làm, bị định kiến vì những hình ảnh xấu từ quá khứ. Các bạn trẻ cần cân nhắc và nghĩ xa hơn, hãy có trách nhiệm với bản thân mình và xã hội”.

Để “tuyên chiến” với các trò lố, một số bạn trẻ cũng đang tuyên bố “Việt Nam nói là làm” nhưng bằng các hình ảnh tích cực như quyên góp tiền để giúp người nghèo, mua bánh mì cho người vô gia cư.