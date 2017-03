Những 'con thiêu thân' điên cuồng vì like trên Facebook

Cuộc đời còn nhiều việc phải làm lắm! Đứng từ góc độ tâm lý học, người ta gọi đây là tâm lý cuồng loạn Facebook. Đây là trạng thái não mất thăng bằng, mất định hướng, rối nhiễu tâm lý, mất khả năng kiểm soát vì like ảo hay sự nổi tiếng mà bất chấp danh dự, tính mạng của mình. Nổi tiếng có hai con đường: danh tiếng hoặc tai tiếng. Ở đây nhiều bạn trẻ đang đi lên, khẳng định mình bằng những phát ngôn, hành động gây sốc nhằm thu hút sự chú ý của mọi người. Mấy năm trước, bà Tưng nổi lên như một hiện tượng bởi những hình ảnh phản cảm và sau đó có rất nhiều cô gái cũng hành động tương tự. Thậm chí có người tung lên Facebook nội dung: đủ 5.000 like, 10.000 like sẽ cởi truồng, khoe thân trên Facebook. Sau này dù họ cố gắng nỗ lực thay đổi rất nhiều1 nhưng những vết nhơ trong quá khứ thì còn mãi. Việc nổi tiếng bằng tai tiếng như vậy không chỉ khiến những người trẻ đó đánh mất chính mình, sự nổi tiếng đó cũng chỉ được một thời gian ngắn rồi tắt, trở thành trò tiêu khiển mua vui cho người khác mà còn để lại nhiều hệ lụy sau này: gia đình, công việc, hạnh phúc… Cuộc đời còn nhiều việc phải làm lắm! Nên nhớ Facebook là ảo nhưng hệ lụy nó để lại là thật! (GS.TS. Vũ Gia Hiền - Hội Khoa học Tâm lý & Giáo dục TP HCM)