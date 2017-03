Những đám cháy bí ẩn liên tiếp trong đêm

Mới đây nhất là vào khoảng 1h sáng ngày 5/10, kẻ xấu đã phóng hỏa vào 6 nhà dân ở xóm Phù Ích, xã Ích Hậu khiến 6 ngôi nhà chứa rơm bị thiêu rụi gây thiệt hại lên đến vài chục triệu đồng, rất may không có thiệt hại nào về người.



Những người dân nơi đây kể, khoảng 1h sáng ngày 5/10, khi mọi người đang ngủ thì nghe những tiếng nổ lớn bên nhà.

Chạy ra thì tá hỏa, thấy lửa đang bùng lên dữ dội ở rất nhiều nơi trong xóm. Tri hô dân làng tới dập nhưng toàn bộ 6 ngôi nhà chứa rơm của 6 hộ đã bị thiệu rụi. Lửa cũng đã bén sang một số căn nhà ở của dân nhưng rất may dập kịp.

Chỉ sau một đêm 6 nhà chứa rơm của 6 hộ dân đã bị thiêu rụi hoàn toàn

Nhà anh Phan Văn Quân ở xóm Phù Ích là hộ bị thiệt hại nặng nề nhất, toàn bộ ngôi nhà chứa rơm, một phần nhà ở và một con lợn đã bị thiêu rụi thiệt hại cả chục triệu đồng.



Anh Quân cho biết: “Do bị phóng hỏa vào nhà chứa rơm nên ngọn lửa bùng cháy rất nhanh, bọn tui không thể dập kịp. Nhà tui mới đi mua rơm về để cho trâu bò ăn vào mùa đông mà giờ chú thấy đó. Có một con trâu may mà đưa ra kịp”.



Cũng tương tự 5 ngôi nhà chứa rơm của 5 hộ Phan Xuân Hồng, Hoàng Đình Mười, Phan Văn Bé, Phan Thị Thu và Nguyễn Xuân Cát cũng bị thiêu rụi hoàn toàn.



Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an xã Ích Hậu đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản, nắm tình hình và tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc.



Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Trọng Thương - Trưởng Công an xã Ích Hậu cho biết: “Hiện chúng tôi vẫn chưa thể tìm ra hung thủ vì lực lượng quá mỏng. Chúng tôi đã phối hợp với công an xóm, phân vùng, đối tượng để điều tra, tăng cường tuần tra để đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời báo cáo lên công an Lộc Hà nhờ giúp đỡ”.

Công an vẫn đang truy tìm kẻ phóng hoả phá hoại tài sản của dân.

Theo quan sát của chúng tôi, ở đây hầu hết nhà rơm đều được làm gần với nhà ở nên hết sức nguy hiểm.



“Mỗi nhà rơm như thế cũng gần chục triệu bạc đó chú à. Do đất ít nên dân bọn tui phải làm chuồng trâu bò, nhà chứa rơm gần với nhà ở luôn. May mà cả 6 hộ đều làm nhà xây chứ mà nhà tranh thì không biết còn sẽ như thế nào nữa” - anh Quân cho biết.



Cũng theo anh Quân thì trong những thời gian gần đây, ở xã Ích Hậu liên tục bị kẻ xấu phóng hỏa đốt nhà khiến người dân nơi đây luôn trong tình cảnh nơm nớp lo sợ và hết sức hoang mang.

