Những kẻ lừa cầm xe gian đã bỏ trốn

Như Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 24-3 thông tin hàng chục người dân ở xã Tiến Xuân (huyện Thạch Thất, Hà Nội) cầm “nhầm” hơn 70 chiếc xe gian. Ngay sau đó, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết không chỉ riêng xã Tiến Xuân mà “phong trào” cầm xe gian cũng diễn ra tại xã Yên Bình (Thạch Thất) và Đông Xuân (Quốc Oai). Ước tính tại ba xã, tổng cộng có 200 xe ôtô có dấu hiệu bất minh đã được người dân nhận cầm cố trước đó.

Công ty "ma", giám đốc "ma", xe gian... thật

Từ việc các điểm cho thuê xe ôtô tự lái ở Hà Nội tố cáo bị khách thuê xe rồi mang đi bán hoặc cầm cố bằng giấy tờ giả. Công an TP Hà Nội và công an các quận, huyện đã khởi tố hàng loạt vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản để điều tra. Đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, ký quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt điều tra các vụ “mất tích” ôtô tự lái. Qua điều tra ban đầu cho thấy một số đối tượng lừa đảo thành lập công ty “ma” lợi dụng “mác” giám đốc để thuê xe rồi mang đi bán rẻ hoặc thế chấp vay tiền. Liên quan đến vụ ba xã cầm cố 200 xe gian, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Quang Tuyến (giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải công trình giao thông Hà Nội), Phùng Xuân Tuân (phó giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải công trình giao thông Hà Nội) và Nguyễn Năng Chiến (giám đốc Công ty TNHH Hùng Trường) đã thuê hàng chục xe ôtô rồi đem đến xã Tiến Xuân lừa “cắm” cho dân, chiếm đoạt hàng tỉ đồng. Hiện cả ba người này đã bỏ trốn.

Trước đó, Công an quận Cầu Giấy khởi tố bị can đối với Trịnh Lan Hương, giám đốc Công ty TNHH Hoa Trịnh Gia, về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hương mượn danh công ty thuê 18 chiếc ôtô (trị giá hơn 10 tỉ đồng) rồi cầm cố hoặc lừa bán cho nhiều người. Trong số nạn nhân của Hương có Tuyến và Tuân.

Triệu tập, xử lý “cò”

Trong một diễn biến khác, cơ quan điều tra đã thu hồi các xe tang vật và triệu tập những người nhận cầm cố, môi giới tại xã Tiến Xuân để làm rõ. Đứng đầu là Nguyễn Trọng Hoàn, người đã nhận cầm của giám đốc Tuyến hai ôtô với giá 850 triệu đồng. Ngoài ra, Hoàn còn giới thiệu ba người khác cầm cố ba ôtô cho Tuyến với số tiền 550 triệu đồng.

Tương tự, Nghiêm Xuân Bằng nhận cầm giùm phó giám đốc Tuân ba xe ôtô. Bằng đưa Tuân 1,5 tỉ đồng tiền cầm xe, riêng Bằng hưởng lợi 200.000 đồng tiền “cò” mỗi xe.

Nguyễn Khắc Lâm thừa nhận giúp Nguyễn Năng Chiến (giám đốc Công ty Hùng Trường, hiện đã bỏ trốn) cầm cố 12 xe. Trong “phi vụ” này, Lâm thu gần 5,8 tỉ đồng đưa cho Chiến và hưởng tiền “cò” mỗi xe 1 triệu đồng.

Đinh Văn Tiên (xóm Gò Chói 2, xã Tiến Xuân) nhận năm xe ôtô của Tuyến rồi mang cho người dân trong xã cầm cố hai chiếc. Ba chiếc còn lại Tiên nhận cầm 1,2 tỉ đồng để hưởng lãi suất 6%/tháng.

Sau khi vụ lừa cầm xe gian đổ bể, nhiều đối tượng đã tự mang những chiếc ôtô lỡ “cắm” đến trả cho các nơi mà mình đã thuê xe trước đó để tránh bị tố cáo. Chưa kể một số khác dọa dẫm người cầm cố nhầm xe gian không được trình báo công an, nếu không sẽ bị mất cả xe lẫn tiền.

Ngày 23-3, TAND TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo là Nguyễn Thị Thủy (trú xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP Hà Nội). Thủy nhiều lần vay PTL, tổng cộng hơn 2,5 tỉ đồng. Do không có tiền trả nợ, trong tháng 10-2009, Thủy thuê 10 xe ôtô (trị giá hơn 3,5 tỉ đồng) rồi mang đi cầm cố và gán nợ. Trong đó, Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển nhà Hà Nội đã bị Thủy lừa thuê chín xe... Thủy đã bị tòa tuyên phạt 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và buộc phải bồi thường về dân sự cho các bị hại theo quy định của pháp luật. Việc hai bên giao kết một hợp đồng tín dụng (vay tiền có lãi suất) và mang vật cầm cố để đảm bảo cho nghĩa vụ trả tiền là việc làm hoàn toàn không phù hợp với pháp luật. Cụ thể, trong trường hợp này, những người cho vay tiền đã hám lợi mà bỏ qua quy định "khi muốn nhận cầm đồ, cho vay tiền thì các cá nhân, tổ chức phải có chức năng kinh doanh về cầm đồ cũng như kinh doanh tín dụng". Do những người cho vay, nhận cầm cố tài sản không có đăng ký kinh doanh nên các hợp đồng tín dụng có cầm cố xe ôtô mà người dân ký với các công ty cho thuê xe ôtô tự lái sẽ là hợp đồng vô hiệu về mặt chủ thể dẫn đến vô hiệu toàn bộ hợp đồng. Luật sư NGUYỄN VĂN TÚ, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang:

Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang:

