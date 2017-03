Những mảnh đời vỡ vụn vì phơi nhiễm HIV

Cách duy nhất để chống lại tử thần HIV Nói đến phơi nhiễm tuy đáng sợ nhưng đó là cách duy nhất an toàn để không đối diện với HIV. Một người vì lý do nào đó có tiếp xúc với máu, dịch tiết của bệnh nhân nhiễm HIV… thì có thể được coi là bị phơi nhiễm HIV. Khi bị kim đâm vào tay, hay máu văng vào mắt, điều đầu tiên cần phải làm ngay là nặn bỏ máu ở nơi bị kim đâm hoặc rửa thật sạch máu bắn vào. Tiếp theo cần mua ngay thuốc điều trị dự phòng để uống (luôn có cơ số thuốc điều trị dự phòng cho người bị phơi nhiễm ở các trung tâm y tế dự phòng…). Sau đó người bệnh cần đến BV Bệnh nhiệt đới làm một số xét nghiệm cần thiết. TS-BS NGUYỄN VĂN VĨNH CHÂU,

Giám đốc BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM ______________________________ Thuốc phơi nhiễm do nước ta sản xuất khoảng 1,2 triệu đồng, thuốc ngoại khoảng 4,5 triệu đồng. Nếu người bị phơi nhiễm là cán bộ y tế, công an, thanh niên xung phong ở các trường trại cai nghiện thì sẽ được cấp thuốc điều trị miễn phí.