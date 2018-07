Những người công nhân có sáng kiến ngàn đô

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thời gian qua phong trào trên đã vận động đông đảo cán bộ khoa học kỹ thuật, các nhà quản lý và công nhân viên chức lao động phát huy nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ mới vào sản xuất kinh doanh... đem lại giá trị hàng ngàn USD.

Đơn cử như sáng kiến “Chế tạo xe chuyên dụng để di chuyển các ống và trục bơm của bơm cứu hỏa 1-P-481A/B” của công nhân Nguyễn Huy Sơn, thợ tiện - nguội, giàn nén khí Trung tâm, Xí nghiệp khai thác các Công trình Khí, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro có giá trị làm lợi 1.761 USD/năm.



Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu.

Cạnh đó, anh Sơn còn sáng kiến “Chế tạo bộ thử kín Seal gas cho máy nén cao áp và thấp áp” đem lại giá trị làm lợi 29.067 USD/năm. Đặc biệt, sáng kiến “Сải tạo bơm ngầm ЭЦВ6-6,3 dùng để bơm sản phẩm dầu từ bình Slop Caisson” có giá trị làm lợi 47.126 USD/năm.



Ngoài ra, công nhân Nguyễn Trọng Thái, Tổ trưởng sản xuất, Công trường Khai thác cơ bản 1, Công ty cổ phần than Hà Lầm (Quảng Ninh), trong 20 năm có trên 100 sáng kiến được áp dụng vào sản xuất. Đặc biệt, anh là người đầu tiên khai thác than ở độ sâu -300m. Năm 2014, là một trong số 5 công nhân của Công ty được cử tham gia cùng đoàn cứu hộ sự cố sập đường hầm thủy điện Đạ Dâng (Lâm Đồng), anh đã tích cực, sáng tạo cùng lực lượng công binh cứu được 12 công nhân bị mắc kẹt đưa ra ngoài an toàn trong điều kiện hết sức khó khăn phức tạp.