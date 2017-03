Những người ngay không sợ kẻ gian

Đó là những người dân bình thường đến cán bộ, chiến sĩ công an sẵn sàng xả thân khi đối mặt tội phạm để đem lại cuộc sống bình yên cho cộng đồng.

Bắt cướp là làm việc nghĩa

Nhiều người dự khán tỏ ra tán thành với lời tâm sự chân chất của anh Huỳnh Tấn Nguyên - đội trưởng đội xe ôm phòng chống tội phạm của huyện Bến Lức (Long An). “Chúng tôi bắt tội phạm chỉ nghĩ rằng mình làm việc nghĩa, sau đó được các cấp ngành tặng bằng khen, người dân cổ vũ chúng tôi càng hăng hái hơn. Tôi luôn thuyết phục, vận động mọi người, kể cả vợ mình hiểu cho việc mình làm, nếu mình không bắt cướp thì cũng có lúc cướp sẽ hại đến mình”.

Anh Nguyên cùng với năm thành viên trong tổ xe ôm đã tham gia bắt 126 vụ trộm cắp và từng được công an, UBND tỉnh tặng 13 bằng khen, giấy khen. Các anh vừa hành nghề kiếm sống, vừa tham gia truy bắt tội phạm trên đường phố. Dẫu hoàn cảnh khó khăn nhưng nhiều lần các anh không nhận tiền từ tay kẻ phạm pháp muốn được bỏ qua.

Thượng tướng Lê Thế Tiệm tặng hoa cho gia đình “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Minh Tiến.

“Hiệp sĩ” Nguyễn Văn Minh Tiến (TP.HCM) cũng cùng ý nghĩ như anh Nguyên khi làm việc nghĩa. Đến dự lễ với chân phải còn đi cà nhắc do bị té xe trong một lần truy đuổi kẻ cướp giật, anh Tiến kể về lần bắt cướp đầu tiên, cũng là cơ duyên thúc đẩy anh theo “nghiệp”. Đó là vào tháng 6-1998, khi anh đang chở vợ trên đường thì nghe tiếng tri hô “Cướp! Cướp!”. Không đắn đo, anh Tiến tăng ga đuổi kẻ cướp trong khi vợ sợ xanh mặt, chỉ biết ôm chặt lấy anh. Bám theo hơn một cây số, kẻ cướp bị anh đạp ngã, phải bỏ xe chạy vào hẻm. Anh dừng xe rượt theo thì hắn rút dao ra đâm anh. Nhanh như cắt, anh Tiến né tránh và khống chế đối tượng, giao cho Công an phường 2, quận Tân Bình.

Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an, đã tặng hoa cho anh Tiến và phát biểu: “Những đóng góp của các gương điển hình có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Trong tình hình tội phạm phức tạp như hiện nay, nhiều người lo sợ, không dám đấu tranh vì sợ bị trả thù. Tuy nhiên, nhiều nơi, nhiều lúc vẫn không thiếu tấm gương người ngay không sợ kẻ gian”.

Hy sinh vì dân

Trong đợt tuyên dương này có hai sĩ quan công an và bộ đội đã trở thành thương binh khi tham gia truy bắt tội phạm. Đó là anh Nguyễn Hữu Quế (Cục Phòng chống ma túy - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) và Nguyễn Đức Cường (Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Nghệ An). Hai anh khẳng định quyết tâm “không sợ máu rơi để bảo vệ cho bình yên của nhân dân. Dù sao chúng tôi vẫn may mắn hơn so với các đồng đội đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ”.

Vợ và con gái của liệt sĩ Phan Công Việt tham dự lễ tuyên dương.

Không khí hội trường dường như chùng lại khi bài hát Rạng rỡ tên anh cất lên. Bài hát viết về liệt sĩ Phan Công Việt (nguyên Thiếu tá Công an TP Đà Nẵng) đã hy sinh khi bắt tội phạm có lệnh truy nã. Chị Huỳnh Thị Ly (vợ anh Việt) và con gái gần 4 tuổi nghẹn ngào tâm sự với mọi người: “Tôi không cảm thấy hối tiếc khi chọn anh làm chồng, dù biết công việc của anh luôn đối mặt với nguy hiểm”. Sau khi anh Việt mất, đứa con gái là niềm an ủi lớn nhất của chị Ly. Chị chỉ mong sao được các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho con được phẫu thuật dị tật bẩm sinh ở bàn tay trái.

Cùng cảnh ngộ với chị Ly là chị Nguyễn Thị Luyến - vợ của liệt sĩ Tống Chí Thanh. Anh Thanh hy sinh trong khi tham gia cứu dân trong đợt bão lũ tại huyện Văn Chấn (Yên Bái) vào tháng 9-2005. Kể sao cho hết những gian truân, nhọc nhằn khi chị thiếu mất người trụ cột trong gia đình. Dù vậy, khi giao lưu chị Luyến vẫn dặn dò các chị, các cô là vợ của các cán bộ, chiến sĩ “luôn quan tâm, chăm sóc gia đình thật tốt để các anh yên tâm làm nhiệm vụ”. Chừng đó cho thấy bên cạnh sự hy sinh, xả thân của các tấm gương điển hình phòng chống tội phạm là sự hy sinh còn lớn hơn của người vợ của họ.

Tại buổi tuyên dương, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhấn mạnh: “Đảng và nhà nước luôn quan tâm đến những thương binh, liệt sĩ, cá nhân quần chúng nhân dân dũng cảm đấu tranh…”, đồng thời chỉ đạo: “Bộ Công an cùng với các cấp, các ngành phải quan tâm, giúp đỡ con em của những người đã đổ máu hy sinh, tạo điều kiện cho các em ăn học và nối tiếp truyền thống vẻ vang của cha anh”…

Rạng sáng 31-8, anh Nguyễn Xuân Chinh (27 tuổi, thành viên CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TX Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã chết tại BV Đa khoa Bình Dương. Đêm 30-8, anh Chinh cùng các thành viên CLB tuần tra trên ngã tư Cây Điệp (thị xã Thủ Dầu Một), phát hiện một thanh niên chạy xe Mio màu đỏ, ở trần, tay cầm mã tấu. Khi các anh đề nghị về trụ sở công an xã thì người này tăng ga bỏ chạy. Lúc anh Chinh truy đuổi thì đối tượng vung mã tấu chém, anh tránh được và tiếp tục bám theo. Gặp đoạn đường hẹp, có nhiều ôtô tải, anh bị đối tượng ép xe té xuống làn đường xe tải. Gặp tình thế nguy hiểm, anh Chinh thắng gấp nên bị đập đầu và ngực vào đầu xe máy và ngã dưới gầm xe tải. Thông tin ban đầu, nghi can gây ra tai nạn đối với anh Chinh là thành phần bất hảo tại địa phương. V.BÁ

ÁI NHÂN