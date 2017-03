Những nhân chứng sống

Do nhiều nguyên nhân, đến nay 35 năm sau chiến tranh, đội nữ du kích mật năm xưa giờ đã lên chức bà vẫn chưa được công nhận, chưa một lần được tuyên dương khen thưởng. Mãi tới 30-4 năm nay, những cựu chiến binh E320 quay lại chiến trường xưa.

Góp phần khẳng định chỗ đứng của Mặt trận

Cựu Trung tá Nguyễn Văn Lạc, Trưởng Ban liên lạc các cựu chiến binh miền Bắc chiến đấu tại Long An, nguyên Trưởng Ban Tuyên huấn Tỉnh đội Long An, đã về công tác tại chiến trường này từ năm 1968. Ông cho biết trong quá trình hoạt động của đội nữ du kích mật này, nổi cộm nhất là đợt Đứng chân cắm cờ, giành dân giữ đất bảo vệ Hiệp định Paris 1973.

Lần ấy, Đại đội 7 Trung đoàn 320 của ông Ba Nguyên cùng với lực lượng du kích đánh địch càn quét lấn đất suốt hai ngày 27, 28-1-1973 trên khắp địa bàn của xã Quê Mỹ Thạnh đã gây cho địch nhiều tổn thất, điều quan trọng nhất là khẳng định chỗ đứng của Mặt trận giải phóng, buộc địch phải thừa nhận đây là đất của ta. Ngay sau năm 1975, Đảng ủy Quân sự và Tỉnh đội Long An đã chỉ đạo Ban Tuyên huấn chụp ảnh phục dựng lại trận đánh này và bộ ảnh đã được trưng bày trong nhiều cuộc triển lãm sau đó.

Năm 2005, trong lần trở lại Long An thăm chiến trường xưa ông mới hay là đội nữ du kích này chưa hề được khen thưởng theo chế độ. Trong năm này, lãnh đạo xã đã tổ chức cuộc họp mời các nữ du kích và nhân chứng, các cán bộ lão thành cách mạng của địa phương để xác định đội du kích này có thật hay không. Nhiều cán bộ đã xác nhận đội du kích có thật nhưng cũng có người cho rằng không biết (những người này thời đó đã tạm lánh sang huyện khác, thậm chí tỉnh khác), quan trọng nhất là thiếu nhân chứng Ba Nguyên, Đại đội trưởng Đại đội 7 E320, người trực tiếp thành lập đội du kích. Dù con người thật còn đó, chiến công có đó nhưng cuộc họp gút lại là chưa thể kết luận đội du kích có thật hay không.

Ông Ba Nguyên (áo trắng) thăm chiến trường xưa, gặp những nữ du kích năm xưa để xác nhận đội du kích là có thật.

Những cựu chiến binh trở về

Ông Ba Lạc đã đến tận Phú Thọ tìm ra ông Ngô Thái Nguyên, nguyên E phó E320, người nhận lệnh của cố Thiếu tướng Huỳnh Công Thân (Tư lệnh Phân khu 3 thời đó) về Quê Mỹ Thạnh làm bí thư kiêm xã đội trưởng và lập đội du kích mật. Ông Ngô Thái Nguyên đã có văn bản xác nhận. Kỷ niệm 30-4 năm nay, một đoàn cựu chiến binh miền Bắc đã vào lại Long An, trong đó có ông Ba Nguyên.

Ngày 5-5, xã Quê Mỹ Thạnh đã tổ chức buổi họp mặt các cựu chiến binh Trung đoàn 320. Tại đây, ông Ba Nguyên đã xác nhận việc ông tuyên truyền, vận động tổ chức đội nữ du kích mật xã Quê Mỹ Thạnh.

Ông Lê Thành Như, y tá của E320 tăng cường cho Huyện đội Tân Trụ, cũng xác nhận ông đã nhiều lần cùng tham gia hoạt động với đội du kích mật ở xã Quê Mỹ Thạnh cứu chữa thương binh trong chiến đấu...

Bà Hai Tuân (vợ ông Năm Nghi, nguyên tham mưu trưởng Tỉnh đội Long An) cũng xác nhận lúc đó bà là huyện ủy viên, bà biết rõ ông Ba Nguyên là bí thư chi bộ xã Quê Mỹ Thạnh. Thời đó có một số huyện ủy viên Tân Trụ đang tạm lánh ở huyện Cần Đước, phía bên kia sông Vàm Cỏ Đông, bà vận động những người này quay về Tân Trụ với lý lẽ: “ông Ba Nguyên bám trụ được thì không cớ gì mình không trụ được”. Bà Hai Tuân cũng khẳng định đội nữ du kích mật xã Quê Mỹ Thạnh là có thật.

Nhiều cựu chiến binh như ông Tám Cứ, Sáu Sáng, Hai On…, những người hoạt động trên địa bàn xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, cũng khẳng định về đội nữ du kích mật này mà các ông từng cộng tác.

Cựu Thượng tá Võ Văn Tuấn, Tỉnh đội Long An, cũng xác nhận: “Nguyên trước đây tôi là đội viên du kích mật xã Quê Mỹ Thạnh. Tôi được tổ chức kết nạp vào Đoàn TNCS HCM tháng 9-1972 do đồng chí Hai Huỹnh tổ chức kết nạp… Thời gian công tác mật cũng như thoát ly tại xã và khi lên huyện tôi biết rất rõ đội du kích mật xã Quê Mỹ Thạnh. Lúc đó có các chị như Hồng Vân (Sáu Hường), chị Sen, chị Mỹ…(các chị này được trang bị súng, ban ngày cất giấu, ban đêm móc lên hoạt động theo yêu cầu và nhiệm vụ tổ chức giao).

Ông Bảy Châu, nguyên là người chụp ảnh của phòng Tuyên huấn Tỉnh đội Long An, cho biết ông đã được phòng Tuyên huấn Tỉnh đội cử đi chụp ảnh phục dựng đợt đánh đứng chân 27, 28-1-1973 tại xã Quê Mỹ Thạnh sau ngày giải phóng. Trong đợt chụp ảnh, có một số ảnh chụp các cô du kích đang may cờ, cắm cờ, bồng súng… Sau đó những tấm ảnh này đã được đưa triển lãm tại nhiều nơi trong tỉnh.

Gấp rút giải quyết

Đại tá Nguyễn Minh Phương, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An, cho biết: Trong việc giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng thì số cán bộ công tác mật như công an, quân sự, cấp ủy đảng được giao nhiệm vụ hoạt động giờ khó xác định nhất. Không phải riêng Long an mà nhiều tỉnh, thành khác cũng chưa giải quyết được triệt để.

Do tính chất hoạt động bí mật trong chiến tranh nên có người biết, có người không biết hoạt động của đội du kích mật này cũng là điều bình thường và không thể lấy việc một số người không biết mà phủ nhận đội du kích là không có thật. Qua cuộc họp ngày 5-5 vừa qua, với đầy đủ nhân chứng trực tiếp, liên tục đã cho thấy đủ cơ sở kết luận đội du kích là có thật.

Ngày 17-5-2010, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã ra công văn số yêu cầu: Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Trụ tiến hành phúc tra về du kích mật do Trung đoàn 320 xây dựng là lực lượng do quân sự tổ chức, đủ điều kiện hưởng chế độ. Đề nghị Ban Chỉ huy quân sự huyện và xã cho triển khai làm thủ tục đề nghị về trên, chậm nhất cuối tháng 5-2010.

Họ đã kiên cường như thế “Có lần đội du kích đang họp tại nhà bà Mười Thông để nghe cán bộ huyện phổ biến nhiệm vụ, địch bất ngờ ập vô bắn xối xã. Mấy chị em tui bò ra cửa sau thoát được. Chỉ anh cán bộ bị địch bắn chết tại chỗ” - chị Tư Anh, nữ du kích mật nhớ lại. Sau đó, gia đình bà Mười Thông bị dò xét gắt gao, mật thám thường xuyên dòm ngó, đoán già đoán non trong xã còn lực lượng mật. Các chị du kích nhiều lần bị bắt bớ nhưng do không đủ chứng cứ nên địch buộc lòng phải thả ra. Chị Tư Anh cũng bị bắt, bị tra tấn dã man. “Giữa năm 1973, có người chỉ điểm nên tui bị bắt. Bị đưa lên huyện Tân Trụ rồi thị xã Tân An để tra xét. Địch tra tấn dã man suốt hai tháng nhưng tui không khai. Năm đó tôi 19 tuổi nhưng trong giấy khai sinh là 15 tuổi. Địch không thể đem ra xét xử nên kêu gia đình tui lên ký giấy bảo lãnh. Tui bị quản thúc tại nhà suốt nhiều tháng trời. Hằng tuần phải trình diện cảnh sát nhưng tui vẫn tiếp tục hoạt động bí mật” - chị Tư Anh mỉm cười như kể chuyện vui.

HÀN GIANG