Những thủ đoạn tín dụng đen nâng khống tiền vay

Lãi hơn 10 lần cũng không xử được! Tín dụng đen nhan nhản, các cơ quan chức năng đều biết nhưng không xử lý được dù trong BLHS có quy định tội danh này. Có vụ công an đã khởi tố bị can để điều tra, chứng minh bị can cho vay lãi suất cao hơn 10 lần lãi suất ngân hàng nhưng phải đình chỉ. Mới đây, VKSND huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ bị can đối với LH (ngụ xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) về tội cho vay nặng lãi vì không đủ chứng cứ buộc tội. Theo kết quả điều tra, bị can H. làm công nhân trong một công ty ở xã Thạnh Phú. Trong chỗ làm có nhiều công nhân cần tiền nên H. cho họ vay lấy lãi hằng tháng. Công nhân muốn vay tiền thì giao thẻ ATM của họ, đến kỳ lương anh ta rút tiền trừ phần lãi của người vay. Tại thời điểm bị bắt giữ, H. đang rút tiền ở trụ ATM cùng với 23 thẻ tín dụng, sổ tiết kiệm, giấy đỏ của các con nợ. Mở rộng điều tra, công an xác định H. là chủ nợ của 72 công nhân nơi anh ta làm việc (tổng số nợ gần 760 triệu đồng), các con nợ phải trả mức lãi suất 12%-16%/tháng. Khi hồ sơ sang VKSND huyện Vĩnh Cửu, cơ quan này đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án và bị can đối với LH vì cho rằng hành vi cho vay nặng lãi của H. là quan hệ dân sự, nếu có tranh chấp thì kiện ra tòa… Căn cứ mà VKSND huyện Vĩnh Cửu đình chỉ bị can là hành vi cho vay nặng lãi của H. chỉ thỏa mãn dấu hiệu cho vay nặng lãi gấp 10 lần so với lãi suất cùng thời điểm của ngân hàng nhưng lại không thỏa mãn điều kiện “có tính bóc lột, làm nguồn sống chính”. Công an cũng không chứng minh được H. có hành vi ép buộc 72 công nhân phải vay tiền của mình. Việc vay mượn tiền này là tự nguyện của hai bên. Nếu có tranh chấp về lãi suất vay thì tòa án giải quyết theo quy định tại Điều 476 BLDS. Theo ông Cao Kỳ Dương, kiểm sát viên VKSND huyện Vĩnh Cửu, hiện chưa có văn bản pháp luật nào quy định thế nào là có tính bóc lột. Công nhân đi vay tiền có lương tối thiểu 3 triệu đồng/tháng, vượt mức chuẩn nghèo nên không chứng minh được là họ khó khăn. Tiền vay dùng vào việc mua nhà, xe máy, đóng học phí cho con… là hoàn toàn hợp lý. Mặt khác, H. có công việc, công an cũng không chứng minh được tính chất “chuyên bóc lột” theo quy định của Điều 163 BLHS nên không thể quy buộc anh ta vào tội cho vay lãi nặng… TIẾN DŨNG