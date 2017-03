Những tiểu gia trẻ thừa tiền bỗng nhiên... hóa điên

Chăm chăm giết hại người thân



Bị gia đình trói chân tay đưa vào viện, người ta không còn nhận ra chàng “công tử” 24 tuổi, tên T. Từ một chàng “công tử” hào hoa, “sành điệu”, T. bị đưa vào viện trong trạng thái nửa điên, nửa dại.



Sinh ra trong một gia đình khá giả ở Quảng Ninh, T. lao vào chơi bời nghiện ngập khi đã là sinh viên một trường đại học thuộc diện “khó đỗ”.







Một con nghiện đang phê thuốc tại quán bar - Ảnh: TP

Thương cậu “quý tử” phải lên Hà Nội học hành vất vả, xa dời bàn tay chăm sóc của bố mẹ, gia đình đã không tiếc tiền gửi cho T. Được gia đình chu cấp nhiều tiền, T. lao vào những cuộc vui với toàn bạn xấu, rồi cậu ta lâm vào nghiện ngập.



Mỗi ngày T. xài hết 700.000 đồng – 1,2 triệu đồng tiền hút “đá”. Sau một thời gian nghiện “đá”, T. bắt đầu có những biểu hiện loạn thần.



Cậu ta nhiều lần tìm cách giết hại chính những người thân của mình, bằng mọi thủ đoạn ghê người. Có lần cậu ta còn treo cổ cả cô em gái đang là sinh viên của mình lên bằng một sợi dây thừng.



Được mọi người kịp thời phát giác, cô em gái được cứu thoát và hú hồn, không còn dám lại gần ông anh trai kể từ sau lần kinh hoàng đó.



Sau nhiều lần T. tìm cách giết hại người thân trong nhà như vậy, bố mẹ T. dù rất thương con, nhưng không còn cách nào khác, đành gạt nước mắt, trói cậu quý tử vào rồi đưa thẳng tới bệnh viện để điều trị.



Trong một câu chuyện buồn khác, là một “quý tử” ở đất Hà thành, 27 tuổi, C. được đưa vào bệnh viện với nhiều biểu hiện bất bình thường.



Gia đình C. khá giả, bố suốt ngày phải đi xa kiếm tiền, còn mẹ là con một của dòng họ có tiếng. Sau thời gian dài nghiện ngập, phá gia chi tử, chàng “công tử” 27 tuổi bắt đầu có dấu hiệu loạn thần. Trong đầu cậu ta bắt đầu xuất hiện những ảo giác.



C. luôn tưởng tượng ra việc có người đang tìm cách hại mình nên cậu ta lúc nào cũng thủ hung khí trong người, khiến mọi người xung quanh thất kinh.



So với tất cả những bệnh nhân kể trên, C. là nhẹ nhất và cũng là bệnh nhân “có hậu” hơn cả. Hiện tại C. đã trở lại với cuộc sống bình thường và đã có vợ con, sau khi được đưa đến bác sĩ điều trị kịp thời.



Những vị sinh thành khổ đau



Không chỉ những ông bố, bà mẹ trong những câu chuyện kể trên phải gánh chịu những nỗi đau không nói nên lời. Bước chân vào khu điều trị của bác sĩ Dũng, người ta có thể bắt gặp vô vàn những câu chuyện buồn tê tái như thế.



Chỉ ngồi một lát với bác sĩ Dũng, tiếng gõ cửa không ngớt làm câu chuyện chúng tôi bị dở dang. Sau những tiếng gõ cửa là khuôn mặt của những bậc phụ huynh đau khổ. Khi thì là người mẹ già với cậu con trai đã ngoại tứ tuần, lúc là ông bố với gương mặt “thần sầu”. Họ đều có chung một nỗi đau khổ về những đứa con nghiện ngập.







Thứ dụng cụ để sử dụng "đá" mà công an HN thu giữ được. Ảnh: T.N Thứ dụng cụ để sử dụng "đá" mà công an HN thu giữ được. Ảnh: T.N

Người mẹ dắt theo cậu con trai ngoại tứ tuần bắt đầu câu chuyện của mình: Cậu con trai đã ngoài 40 tuổi nhiều lần tự cai và gia đình bắt cai nghiện nhưng vẫn không dứt khỏi được thứ thuốc mê người đó. Lần này tìm đến bác sĩ, cậu con trai có vẻ quyết tâm: “Cháu nó tự nguyện cai bác sĩ ạ”, lời bà mẹ đau khổ chan chứa hy vọng.



Ở cái tuổi nhẽ ra đang được con cái phụng dưỡng, bà mẹ vẫn lật đật dắt theo cậu con trai tóc đã bắt đầu có sợi bạc. Theo lời bà mẹ này, cậu ta đã có lần được gia đình đưa ra tận ngoài đảo xa, nhưng rồi vẫn mắc nghiện trở lại.



Lần này tìm đến bác sĩ, người mẹ xin cho con được cai tại nhà. Nhìn dáng bà mẹ già dắt theo cậu con trai lộc ngộc, lệt bệt bước đi trong hành lang, ai cũng phải chạnh lòng.



Bà mẹ vừa dời gót ít phút, câu chyện lại bị ngắt bởi tiếng gõ cửa, người đàn ông bước vào với gương mặt “thần sầu”. Trong câu chuyện của ông, người con trai mà cả đời ông đã dành hết tình yêu thương cho nó giờ đang như một con thú ở nhà.



Theo lời người cha đau khổ này, cậu con trai của ông luôn miệng la hét, đập phá đòi được dùng ma túy, khiến người cha phải lọ mọ tìm đến viện để mong sao tìm được đường sống cho đứa con đang chết dần chết mòn của mình....