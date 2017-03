Những trường gà cực lớn tại Long An - Bài 3: Trường gà vùng giáp ranh

Đầu tháng 8-2012, theo chân nhóm đá gà từ TP.HCM, PV xâm nhập trót lọt vào trường gà này.

Ông chủ trường gà thuê nguyên lô đất ruộng nằm trên địa bàn ấp 5B, xã Lương Bình (huyện Bến Lức, Long An) để tổ chức cho dân đá gà đến sát phạt. Đây là địa điểm đánh bạc lý tưởng bởi bao quanh là cánh đồng mía bạt ngàn, là vùng tam giác giữa xã Lương Bình, huyện Bến Lức với xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa (Long An) và xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh (TP.HCM).

Canh gác cẩn mật

Từ cuối đường Vườn Thơm (xã Bình Lợi, Bình Chánh) vào trường gà khoảng 2 km là con đường mòn chật hẹp và các cây cầu tạm bợ không có lan can. Con bạc đi xe hơi được người của chủ trường gà đón tại xã Bình Lợi chở vào bằng xe máy theo đường này. Trường gà nhập cuộc sớm, mới hơn 10 giờ đã có hàng trăm con bạc tề tựu.

Trên đường Vườn Thơm có hai bãi đậu xe hơi của con bạc do hàng chục thanh niên xăm trổ vằn vện “cảnh giới” và đưa rước con bạc ra vào trường gà. Mặc dù dân cá cược có thể đi xe máy tới tận trường gà nhưng phía chủ trường bắt buộc họ phải gửi xe với giá 10.000-15.000 đồng/chiếc, sau đó đi xuồng qua một dòng kênh nhỏ để lên trường gà (20.000 đồng/lượt). Sở dĩ chủ trường gà bày nhiều trò như vậy là để thu nhiều tiền cũng là để tiện theo dõi, phát hiện người lạ xâm nhập. Ngồi riêng góc ngoài trường gà là đối tượng ghi số tiền thu được sau mỗi độ gà. Số tiền con bạc tham gia sát phạt đều được người này cẩn thận bỏ vào túi xách.

Thắng “đĩ” (áo ca rô, bìa phải) ngồi xem trận kê đấu tại trường gà của mình.

Tới trưa, trường gà đã có hàng trăm con bạc tham gia sát phạt gây ồn ào cả một vùng. Chúng tôi không thể chen chân vào để ghi hình vì bị đám đông con bạc chen lấn văng ra ngoài. Bắt đầu mỗi độ gà, người của trường gà đến hỏi từng người bắt độ nào, bao nhiêu tiền. Sau vài độ, các đối tượng phát hiện chúng tôi không tham gia nên đuổi ra ngoài. Sau đó, từ vòng ngoài, PV leo lên cây nhìn vào nhưng cũng bị đuổi thẳng.

Trường gà này hoạt động ba ngày trong tuần. Những ngày xe du lịch xuống hàng chục chiếc, xe máy cả trăm chiếc. Một người sống cạnh trường gà cho biết chủ trường gà hỏi thuê lô của ông nhưng ông không đồng ý. Sau đó họ thuê đất của người khác. Mỗi ngày đá gà, chủ trường gà trả cho chủ đất 1 triệu đồng.

Người dân cho biết cảnh ẩu đả thường diễn ra tại trường gà do mâu thuẫn tiền bạc. Dù hoạt động rầm rộ như vậy nhưng khi được hỏi, hầu như tất cả đều cho biết chưa nhìn thấy công an xuống bắt được người đánh bạc nào. Theo họ, không hiểu sao mỗi khi đoàn kiểm tra xuống chủ trường gà đều biết để đối phó và... “chủ trường cố ý để lại vài con gà què thua độ để mấy ổng lập biên bản” - một người dân ấp 5B cho biết.

Đối tượng thu tiền xâu đàn em của Thắng “đĩ ” ngồi một góc nhận tiền.

Chủ trường gà Thắng “đĩ”

Trước đây, trường gà trên do đối tượng tên Cọp quản lý. Gần đây, do mâu thuẫn trong việc chung chi tiền nong nên Cọp bỏ qua cửa khẩu Tho Mo (Long An) đầu quân cho một trường gà bên kia biên giới. Trường gà này được Thắng “đĩ” tiếp quản.

Thắng “đĩ” là kẻ tổ chức đá gà, cá độ bóng đá có tiếng tại khu vực giáp ranh Long An - TP.HCM. Thắng “đĩ” từng dựng cột, che bạt mở trường gà giữa rừng tràm giáp ranh (xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa), lực lượng chức năng nhiều lần vây bắt không thành do các lối đều có người của Thắng “đĩ” canh gác. Khi công an tới, những người bên trong lập tức nhận được tin báo và tẩu thoát xuống các kênh rạch chằng chịt.

Đàn em của Thắng “đĩ” (áo sọc) thúc giục con bạc cáp độ, đang ghi độ tại trường gà. Ảnh trong bài: VÕ BÁ

Trước đó, Công an huyện Đức Hòa đột nhập trường gà trên của Thắng “đĩ”, tại hiện trường còn lại hàng chục thùng nước khoáng, mì gói (có tô mì còn nóng hổi chưa kịp ăn), mấy con gà đá chết, gà đá còn sống bay kêu quang quác ngoài rừng tràm. Ngoài ra, còn hơn 100 xe máy các loại của con bạc chạy vội bỏ lại hiện trường. Khi bị quần rát tại trường gà ở Đức Hòa Hạ, Thắng “đĩ” tiếp quản trường gà xã Lương Bình, Bến Lức từ tay Cọp.

Ngày 26-7, chúng tôi ghi hình Thắng “đĩ” có mặt chỉ đạo đàn em thu tiền xâu tại trường gà. Lúc này tại trường gà đông đúc con bạc, đám đàn em nhận được chỉ đạo canh chừng băng nhóm khác cướp trường gà và theo dõi người lạ xâm nhập.

Trao đổi với PV ngày 31-7, Trung tá Huỳnh Văn Hùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an huyện Bến Lức, khẳng định hiện tại trường gà trên do Thắng “đĩ” tổ chức. Đối tượng này hoạt động cờ bạc tại địa bàn vùng giáp ranh nhiều năm nay, rất khó bắt vì y bỏ chạy sang địa bàn khác. Theo ông Hùng, vì địa bàn giáp ranh rộng, băng nhóm này hoạt động di động nên khó triệt phá.

Điểm nóng cờ bạc Một số khu vực khác của xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Long An cũng thường xuyên xảy ra tệ nạn cờ bạc. Dù công an nhiều lần truy bắt nhưng do địa bàn giáp ranh nên rất khó dẹp. Hơn một năm trước, một vụ vây ráp trường gà đã khiến một con bạc trúng đạn chết. Theo đó, trưa 9-10-2011, Công an huyện Bến Lức nhận được nguồn tin có một nhóm người đang tụ tập đá gà tại một ruộng mía ở ấp 10, xã Lương Hòa. Một nhóm cảnh sát hình sự công an huyện đã tập kích vào khu vực này. Tại đây, Thượng úy Trương Quốc Thái cầm súng ngắn K54 bắn phát chỉ thiên. Các con bạc bỏ chạy, Thượng úy Thái đuổi theo và trượt chân té ngã, súng cướp cò nên bắn trúng con bạc Nguyễn Phi Hoàng (18 tuổi, ngụ xã Lương Hòa). Thượng úy Thái đã ẵm nạn nhân đưa đi cấp cứu nhưng Hoàng đã chết.

VÕ BÁ