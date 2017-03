Những vụ hiếp dâm kỳ cục cười ra nước mắt

Những nạn nhân ngớ ngấn

Vụ án hiếp dâm kỳ cục nhất vừa xảy ra tại huyện Cư M’gar tỉnh Đăk Lăk. Lý Văn Ton, 27 tuổi ở huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, đang đi làm thuê tại xã Ea Mđroh, huyện Cư M’gar vừa bị bắt về hành vi hiếp dâm. Ton đến nhà người bạn tên Hùng để nhậu rồi ngủ lại ngoài phòng khách cùng bạn. Giữa đêm Ton dậy đi vệ sinh rồi chui thẳng lên giường Chị D. (29 tuổi, vợ anh Hùng) sờ soạng nữ gia chủ. Do trời tối, tưởng là chồng mình nên chị D. vẫn nằm im.

Thấy chủ nhà không có phản ứng gì, Ton đã quan hệ tình dục. Được 5 phút, Ton bất ngờ cắn vào má chị D. khiến chị này bị đau quá nên đã dùng tay đẩy gã ngã xuống nền nhà và dậy bật điện. Nữ chủ nhà tá hỏa nhận ra người vừa quan hệ tình dục với mình không phải chồng mà là bạn chồng. Chị vội mặc quần áo rồi túm cổ áo tên trộm tình lôi ra phòng khách gọi chồng dậy.

Sự vô tư của nạn nhân D. chưa thấm vào đâu so với mức độ hồn nhiên của chị Lê Thị Hoàng P. (28 tuổi, ở phường Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định), nạn nhân một vụ hiếp dâm lạ lùng đến mức… nổi tiếng. Một đêm tháng 7/2011, chị P. đang ngủ trong nhà thì bị chàng trai hàng xóm là Nguyễn Duy Nghiêm, 22 tuổi xông vào nhà làm nhục.

Sau khi vào cuộc điều tra, công an phát hiện nhiều tình tiết lạ. Trong đó có việc người phụ nữ này 3 lần đưa bao cao su cho kẻ cưỡng hiếp mình. Cáo trạng khi xét xử Nghiêm viết rõ: “P. tự cởi áo ngủ ra khỏi người… P. năn nỉ và lấy bao cao su để sẵn đầu giường, bóc ra và mang vào cho Nghiêm trong 3 lần quan hệ”.

Và đặc biệt là chị P. chỉ đi tố cáo khi tới nhà Nghiêm thương lượng nhưng thất bại. Sau khi báo chí đăng tải, chị P. cũng giải thích rõ thêm về hành động đưa bao cao su của mình. Chị lý giải trong tình huống nguy cấp, một mình không thể làm được gì nên phải đưa bao cao su để tự bảo vệ. Nữ bị hại còn tự nhận định đây là hành động vô cùng… thông minh.

Yêu râu xanh cũng… ngớ ngẩn

Biết bà Phạm Thị K. (44 tuổi, trú Thôn Hạ, Phùng Xá, Mỹ Đức, Hà Nội) chỉ sống một mình, Đỗ Mạnh Thắng (26 tuổi, trú cùng thôn) liền nảy sinh ý định tòm tem. Đêm cuối tháng 12/2011, khi thấy bà K. đang ngồi trong nhà, Thắng bất ngờ vượt tường rào vào giữa sân rồi cởi quần áo, xông vào nhà đòi quan hệ. Sau hồi giằng co, chống cự, bà K. chạy được ra sân kêu cứu. Thấy vậy Thắng vội trèo tường sang nhà bác ruột mượn dao quay lại nhà bà K. dùng dao gí sát cổ và chém vệt dài vào tay trái bà K. rồi bỏ chạy.

Một vụ án khác, Võ Văn Hải (24 tuổi, ngụ Khê Trung, Đà Nẵng) đột nhập nhà người dân để ăn cắp tài sản. Tuy nhiên, khi thấy chủ nhà nằm trên giường một mình, Hải liền quên mất mình là kẻ trộm, chui vào chăn ôm chủ nhà để giở trò đồi bại. Do ở chung phòng với bạn, nên khi say giấc, chị Nga mơ màng nghĩ là bạn đi làm về khuya nên trùm chăn ngủ tiếp. Còn Hải do thấy nạn nhân nằm im nên tiếp tục lấn tới. Được một lúc, thấy bàn tay thô kệch liên tiếp di chuyển khắp người, chị Nga sinh nghi nên vội vàng vùng dậy hô to. Hải đã bị người dân và lực lượng công an phường bắt giữ ngay sau đó.

Gần đây, thường xuyên xảy ra sự việc các ông chồng nhậu nhẹt, rước nhầm yêu râu xanh về nhà làm hại vợ mình. Tuy nhiên, cưỡng đoạt bạn vợ rồi ngủ luôn tại nhà bạn thì có lẽ không ai như Trần Văn Thanh (24 tuổi, quê Bắc Ninh). Thanh đến nhà vợ chồng chị M.T.N (20 tuổi, quê Bắc Giang) và anh P.V.T (24 tuổi, cùng quê với Thanh, hiện tạm trú tại Bình Chánh, TP.HCM) để ăn nhậu.

Do bạn bè thân lâu ngày gặp lại, T. và Thanh liên tục cụng ly. Nhưng do tửu lượng yếu, sau cuộc vui, T. lăn ra ngủ say, không biết gì. Lợi dụng lúc này, Thanh liền leo lên dùng vũ lực hãm hiếp chị N mặc cho nạn nhân chống cự, kêu cứu. Sáng ra, chị N chạy đến công an trình báo để bắt yêu râu xanh khi tên này vẫn còn đang… say giấc nồng tại nhà nạn nhân.

Đôi bên cùng ngớ ngẩn

Sau thời gian vài tháng quen nhau, Nguyễn Văn Trắng (sinh năm 1988, ngụ Long Bình, Long Mỹ, Hậu Giang) nảy sinh tình cảm với bé gái Nguyễn T. M. (sinh năm 1997). Một lần dắt M. ra bờ sông tâm sự, tối về Trắng không cách gì ngủ được liền choàng dậy, tìm cách mò sang nhà M. để hành sự dù biết M. ngủ chung giường với bố. Đến rạng sáng hôm sau, khi chợt tỉnh giấc sau màn nhậu đám cưới từ chiều hôm trước, cha M. bàng hoàng phát hiện đôi trẻ đang nằm ôm nhau ngủ ngon lành ngay cạnh mình. Trắng đi tù vì tội giao cấu với trẻ em.

Mới đây nhất, công an huyện Thanh Chương, Nghệ An đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Khắc Toàn (sinh năm 1997, trú huyện Thanh Chương, Nghệ An) về hành vi Hiếp dâm. Nói về độ ngớ ngẩn thì cả hung thủ và nạn nhân của vụ án đều thuộc diện độc nhất vô nhị. Một tối, Toàn đến rủ Nguyễn Thị H. (sinh năm 1996, trú cùng thôn) đi nhậu với mục đích thử xem có "mần ăn" được không. Sau hai chầu nhậu đến khuya, Toàn đưa H. về nhằm hướng núi hẻo lánh để "cướp tình". Toàn lao đến ôm ghì lấy H. cởi quần áo để giở trò đồi bại.

Tuy say, nhưng bản năng tự vệ khiến H. còn nhận biết được sự việc nên cố chống trả, đạp Toàn té ngửa. Không chịu buông tha, Toàn tiếp tục lao tới để thực hiện bằng được hành vi. H. vẫn chống trả quyết liệt nên khiến Toàn dần đuối sức, không thể khống chế được H. Bất lực Toàn chịu thua gọi bạn của H. ra đưa cô về nhưng vì đã khuya, bạn của H. không đến. Tức quá, Toàn sấn vào lần nữa và lại bị ăn vài cuốc trời giáng. Toàn hậm hực chở H. về đầu thôn, đặt nằm bên gốc bàng rồi chạy xe về nhà.

Trên đường về, Toàn gặp Trần Văn Mạnh (sinh năm 1993, người cùng thôn) đang lang thang một mình nên thông báo: “Con H. say rượu, đang nằm một mình dưới gốc cây bàng ấy”. Mạnh nghe tin mà thấy mở cờ trong bụng, vội chạy đến gốc bàng để tranh thủ kiếm chác vì nghĩ H. đã say, “biết cha thằng mô mần việc mà sợ”. Tuy nhiên, giống như Toàn, Mạnh vừa lao vào cũng bị… ăn đòn. Nhiều lần bát lực trước sự kháng cự của H. Mạnh thở dốc, mệt mỏi trở về, để mặc H. ngủ bên cây bàng đến sáng hôm sau.

Do hoàn cảnh khó khăn, lại không được học hành nên H. không dám nói với ai. Vụ việc tưởng rơi vào im lặng. Nhưng H. dù chưa bị hề hấn gì lại nghĩ mình… có thai. Lo lắng, buồn tủi, cuối cùng H. quyết định đến trình báo cơ quan công an và cũng là để hỏi xem “liệu cháu có mang thai không”. Biết cơ quan công an vào cuộc điều tra, Toàn trốn ra Hà Nội nhưng được gia đình đón về đưa đến cơ quan công an đầu thú. Mạnh cũng bị khởi tố như Toàn.