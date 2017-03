Những vụ phát tán tin vịt ở Việt Nam

Kèm bài viết là hình ảnh một người đàn ông có hành vi đang sàm sỡ một cô gái. Vì dư luận đang nóng vụ này nên khi thấy xuất hiện trên Facebook, dân mạng đã nhanh nhảu vào chia sẻ, bấm like và ném đá bằng những lời lẽ không thương tiếc mà không mảy may kiểm chứng.

Chiều 18-11, ông Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch kiêm người phát ngôn của UBND thị xã Hồng Lĩnh, cho biết: “Rất bất ngờ và bất bình khi trên Facebook Nguyễn Liên xuất hiện hình ảnh gán ghép, bôi nhọ cán bộ Hà Tĩnh”.

Thực tế, hình ảnh mà Facebook Nguyễn Liên minh họa cho bài viết là hình ảnh bên Trung Quốc, đã được các trang mạng nước này đăng từ năm 2015.

Ông Bình cũng cho biết đang xem xét, đề nghị cơ quan chức năng làm rõ, xử lý chủ Facebook về hành vi bôi nhọ, bịa đặt cán bộ Hà Tĩnh như trên.

Hương “mắt lồi” đại náo. Tin đồn về nữ quái Hương “mắt lồi” hoạt động chính trên khu vực đường Ba Tháng Hai, Lý Thái Tổ (quận 10), Nguyễn Văn Cừ (quận 5), xuất phát từ những năm 2005-2010 và đột nhiên trỗi dậy vào đầu năm 2015. Mặc dù là tin mới nhưng hình ảnh và thông tin đều được tổng hợp từ vài năm trước và Hương “mắt lồi” trong lời kể của cư dân mạng thì lại có khả năng “phân thân” khi xuất hiện tại nhiều khu vực trong cùng một lúc.

Ngày 24-3-2015, nhiều tài khoản Facebook đăng tải hình ảnh chụp lại cảnh một nam, một nữ chở nhau trên xe và cho rằng đó là nữ quái được nói đến ở trên đang đi cùng đồng bọn để “dụ dỗ các em học sinh”. Sáng hôm sau, chủ quán Yogrut trên đường Tân Hưng (quận Tân Phú), cũng là chủ nhân của chiếc xe trong ảnh, đã lên tiếng đính chính thông tin. Anh cho biết đó chỉ là hai nhân viên ở quán mượn xe đi phát tờ rơi cho các em học sinh. Vì tin đồn vô căn cứ trên mà anh không dám dùng chiếc xe này để đi lại vì sợ bị đánh.

Tung tin lộ đề thi. Khoảng 11 giờ trưa 2-7-2016, tài khoản Facebook “Văn học và những cảm nhận” đã đăng một hình ảnh cuộc trò chuyện với hai thí sinh. Cả hai thí sinh này đều hỏi người chủ trang câu hỏi nghị luận về “hèn nhát và dũng khí”. Theo chủ Facebook, hai tin nhắn này được gửi vào đêm 1-7 và chiều 2-7. Trên trang này cũng đưa hình ảnh cho rằng được chụp lại dòng trạng thái của một thí sinh với nội dung: “Mai thi vào Vợ Nhặt và nghị luận là sự hèn nhát và dũng khí. Đừng nói cho ai nhé, không đổi đề”…

Cả hai nội dung này đều có trong đề thi môn ngữ văn sáng 2-7. Ngay khi có thông tin này, Bộ GD&ĐT đã cùng Bộ Công an nhanh chóng vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an khẳng định đây là thông tin thất thiệt. Cơ quan công an hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 9-8-2016, tài khoản Facebook có tên “Viet Dai” đăng tải nội dung như sau: “Thương hiệu Bia Hà Nội bán cổ phần cho Trung Quốc: Công ty Bia Hà Nội đã chính thức thừa nhận bán 73% cổ phần công ty cho đối tác Trung Quốc. Với số cổ phần trên thì mọi chính sách trong công ty đều do Trung Quốc nắm quyền. Sau khi công ty bị bán, công nhân người Việt Nam làm việc cho Công ty Bia Hà Nội cũng bị sa thải và thay thế bằng người Trung Quốc. Vừa qua, lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ một xe chở men bia Trung Quốc của Công ty Bia Hà Nội. Qua quá trình kiểm tra, công ty đã không đưa ra được giấy tờ và nguồn gốc xuất xứ của men bia. Bắt buộc phải niêm phong chờ làm rõ. Hãy bảo vệ bản thân, gia đình, bạn bè và đất nước, không tiếp tay cho kẻ thù. Share gửi đến bạn bè và người thân của bạn để mọi người cảnh giác và tự bảo vệ mình”.

Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội (Habeco) đã có đơn tố giác gửi đến Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Sau khi tiếp nhận đơn tố giác, các cơ quan chức năng đã vào cuộc và triệu tập Trần Tuấn Vĩnh (chủ Facebook nêu trên) để làm rõ sự việc. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Vĩnh đã thừa nhận việc thông tin sai sự thật.

Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xử phạt hành chính Trần Tuấn Vĩnh 12,5 triệu đồng vì đã cung cấp thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.