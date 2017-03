Nick Vujicic giao lưu tại chương trình Chào Việt Nam

Tin - ảnh :Tú Quyên



Chương trình “Chào Việt Nam – Hãy sống cho điều ý nghĩa hơn”Ca sĩ Võ Hạ Trâm hát Bonjour Việt Nam mở màn cho đêm giao lưu.MC Diễm Quỳnh bế dịch giả Bích Lan lên sân khấu để cùng đón chào Nick. Sau khi Bích Lan hô to "Nick, welcome to Việt Nam" thì Nick xuất hiện từ dưới khán đài trong tiếng vỗ tay của khán giảDịch giả Bích Lan đã thực sự rất xúc động khi được gặp gỡ NickAnh chàng đặc biệt này luôn truyền cho khán giả cảm giác thích thú từ giọng nói và ánh mắt đầy lạc quan của anhNick nhỏ bé đến nổi anh phải đứng trên một chiếc bàn để mọi người có thể nhìn rõ anh, nhưng trong thân hình nhỏ bé đó lại chứa đựng một nghị lực phi thườngTrong buổi giao lưu, thỉnh thoảng anh lại hỏi thông dịch viên một số từ Tiếng Việt, chẳng hạn như nói "Tôi yêu các bạn" bằng tiếng Việt ra saoAnh cũng rất thích pha trò và gây cười cho khán giả bằng những mẫu chuyện vui rất thú vị của anhKết thúc phần diễn thuyết của Nick. Nghệ sĩ piano Trang Trịnh gửi tặng anh bài Something More từng được Nick thể hiện.Trong buổi giao lưu, chương trình còn đặc biệt Trao tặng cup cho 24 gương mặt Hạt giống tâm hồn Việt Nam. Đây là những tấm gương giàu ý chí và nghị lực, vượt qua những trở ngại, thách thức để trở thành những con người yêu cuộc sống và cống hiến hết mình cho cộng đồng.