Niềm vui vỡ òa của chị Hồng ve chai

Chặng đường chờ đợi Ngày 21-3-2014, vợ chồng chị Hồng tháo thùng loa cũ mua được trước đó để lấy sắt đồng thì phát hiện có hơn 5 triệu yen được cất giấu bên trong. Thông tin này mau chóng lan nhanh và nhiều người kéo đến gây mất an ninh cho khu xóm trọ nghèo. Vợ chồng chị Hồng đã giao toàn bộ số tiền cho công an. Trong thời gian này có nhiều người đến nhận song không có căn cứ nên bị từ chối. Ngày 28-4-2014, Công an quận Tân Bình làm thủ tục thông báo công khai để ai là người sở hữu đến nhận. Số tiền trên được gửi cho ngân hàng. Một năm sau ngày thông báo mà không ai tới nhận thì sẽ chuyển cho tòa án áp dụng pháp luật dân sự để định đoạt. Gần một năm sau thông báo, vào các ngày 23-3 và 7-4, công an hướng dẫn chị Hồng bổ túc hồ sơ để tiếp tục thực hiện các bước xử lý khi đến hạn 28-4. Bất ngờ ngày 25-4, bà Phạm Thị Ngọt xuất hiện nhận là chủ số tiền trên. Ngày 19-5, công an quận mời chị ve chai thông báo đã bác đơn của bà Ngọt và khẳng định 5 triệu yen sẽ được giao cho chị Hồng. Tuy nhiên, do đây là vụ việc chưa có tiền lệ nên công an gặp lúng túng. Cuối cùng, công an quận đã xác định “5 triệu yen” là một tài sản nên nhận thế nào thì sẽ trả lại như vậy cho chị ve chai. Chị ve chai giao lưu trực tuyến với bạn đọc Pháp Luật TP.HCM Thông qua luật sư Hà Hải, người tư vấn pháp luật miễn phí cho chị ve chai Huỳnh Thị Ánh Hồng, chị Hồng đã nhận lời giao lưu trực tuyến với bạn đọc Pháp Luật TP.HCM vào ngày 3-6. Buổi giao lưu có sự tham gia của chị Hồng và luật sư Hà Hải bắt đầu từ 10 giờ ngày 3-6 tại www.phapluattp.vn.