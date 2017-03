Ninh Bình: CSGT hành hung tài xế xe tải trên phố

Hình ảnh được ghi lại từ clip.





Theo những thông tin người đăng tải clip cung cấp thì đoạn clip này được ghi vào khoảng 11h ngày 10/6/2012. Phán đoán ban đầu, nơi xảy ra sự việc là ngã tư đường Trần Hưng Đạo, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Qua những hình ảnh từ đoạn clip thì người mặc sắc phục CSGT mang quân hàm Thiếu tá đã túm cổ áo, xô đẩy và dùng dùi cui vụt vào người tài xế xe tải, đồng thời túm vào chiếc áo ba lỗ màu trắng và kéo tài xế xe tải đến gần chỗ chiếc xe máy đang dựng ngay phía trước đầu xe tải, chỉ tay xuống ống bô xe máy. Một lúc sau, có sự xuất hiện của một người dân và một số chiến sĩ CSGT khác thì chiến sĩ CSGT trên mới dừng lại.

Người này vừa túm cổ áo tài xế vừa chỉ tay về hướng ống bô xe môtô.

Nhiều người sau khi xem đoạn clip trên đã tỏ ra bức xúc trước hành động của chiến sĩ CSGT trong đoạn clip trên.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Ninh Bình đã vào cuộc xác minh sự việc. Đến thời điểm này, Công an Ninh Bình đã xác định được chiến sĩ trong đoạn clip trên đúng là đang công tác tại Công an thành phố Ninh Bình. Tuy nhiên, cơ quan CSĐT đang xác minh tính xác thực của đoạn clip trên.





