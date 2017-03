Ninh Thuận: Ba phường thiếu nước sinh hoạt hơn 2 năm

Theo người dân ba phường trên, năm 1993, khu vực này được Xí nghiệp Cấp nước Đông Mỹ Hải (do ông Ngô Đình Thuận làm chủ) đầu tư xây dựng hệ thống đường ống cung cấp nước sinh hoạt. Khoảng nửa số hộ dân của hai phường Mỹ Hải và Mỹ Đông đã lắp đồng hồ sử dụng nước của ông Thuận nhưng số còn lại không chịu sử dụng vì nguồn nước này bị nhiễm bẩn. Đến năm 2005, ông Thuận nâng cấp hệ thống nên nguồn nước có sạch hơn trước. Tuy vậy, theo người dân, nước khi mới bơm vào hồ rất trong nhưng để vài ngày thì có cặn, mặt nước nổi váng. Do đó họ chỉ dùng nước này để sinh hoạt, còn nước ăn uống phải mua từng can bên ngoài.

Điều khiến người dân phường Mỹ Hải thắc mắc là từ đầu năm 2008, đường ống nước sạch của dự án thứ ba cấp nước và vệ sinh các xã, thị trấn (ADB3) đã kéo dọc đường Hải Thượng Lãn Ông về đến trung tâm phường nhưng họ không được lắp đồng hồ sử dụng. Còn ở trục đường Yên Ninh thuộc phường Mỹ Đông, dự án ADB3 cũng đưa nước sạch về khu phố 1 nhưng chỉ được dùng để tưới cây xanh dọc đường.

Về việc này, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận Phạm Hồng Châu cho biết: Ninh Thuận là một trong năm tỉnh phía Nam được hưởng dự án ADB3. Khi đường ống cấp nước của dự án đến hai phường Mỹ Hải và Mỹ Đông thì Xí nghiệp Cấp nước Đông Mỹ Hải khiếu nại và UBND tỉnh cũng có văn bản đồng ý cho xí nghiệp này được quyền cung cấp nước cho hai phường trên. Chính vì vậy, việc cung cấp nước của dự án cho hai phường phải tạm dừng từ hai năm nay. Công ty cũng muốn phối hợp cùng ông Thuận (cũng nằm trong hội đồng quản trị của công ty) cung cấp nước sinh hoạt sạch cho dân nhưng đến nay hai bên vẫn chưa thương lượng được.

MINH TRÂN