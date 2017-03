Ninh Thuận: Kiên quyết xóa băng nhóm bảo kê, đòi nợ thuê

Thượng tá Võ Thứ, Trưởng Công an TP Phan Rang-Tháp Chàm, cho biết trong năm 2011, Phan Rang là địa bàn trung tâm của tỉnh đã có nhiều cố gắng trong công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, tình hình tệ nạn xã hội vẫn diễn biến phức tạp. Thượng tá Thứ cho biết công an thành phố từng linh động thành lập 16 chốt chặn, đội tuần lưu phòng ngừa các băng nhóm phạm pháp hình sự và đề nghị được thành lập lực lượng phản ứng nhanh nhằm ngăn ngừa các loại tội phạm.

Theo Đại tá Phan Văn Chỉnh, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh, trong năm 2011, PC45 đã triệt phá 30 băng nhóm phạm pháp hình sự với 230 đối tượng. Tuy nhiên, tháng cuối năm lại phát sinh thêm 17 băng nhóm khác. Đại tá Chỉnh nhận định tình hình tội phạm hình sự trong tỉnh đang có chiều hướng chuyển sang mục tiêu kinh tế như đòi nợ thuê, cá độ, bảo kê… Đơn cử, trong vụ bảo kê bar Napoli mà PC45 đã triệt phá (Pháp Luật TP.HCM từng có tin, bài phản ánh) có ba bị can khai từng nhận 30 triệu đồng/tháng từ chủ bar.

Thiếu tướng Huỳnh Thế Kỳ, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, nhận định còn những hạn chế trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm và công tác xây dựng lực lượng. Số cán bộ, chiến sĩ được khen thưởng nhiều nhưng số bị kỷ luật cũng không ít. (So năm 2010 số cán bộ, chiến sĩ bị kỷ luật không quá 1% nhưng năm 2011 lại tăng gần 2%.) Thiếu tướng Kỳ kiên quyết chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, lãnh đạo công an đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, xây dựng lực lượng công an vững mạnh trong năm 2012.

MINH TRÂN