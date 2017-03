Ninh Thuận: Triệt phá tận gốc băng bảo kê bar Napoli

Sáng 1-6, Thiếu tướng Huỳnh Thế Kỳ, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, đã quyết định khen thưởng tập thể Công an xã An Hải (huyện Ninh Phước) vì có thành tích truy bắt đối tượng hình sự nguy hiểm vào tối 25-5. Sáu cá nhân cùng được khen thưởng có Trung tá Thái Văn Cường, Đại úy Trần Văn Bình, Thượng úy Ngô Tùng Giang, Trung úy Hồ Xuân Chung (Phòng PC45, công an tỉnh) và Đại úy Nguyễn Đăng Đức, Trung úy Lê Đình Thắng (Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Phan Rang-Tháp Chàm).

Bar Napoli vốn là một quán cà phê, từ nửa năm nay nó chuyển thành quán bar và đã xảy ra nhiều trận thanh toán nhau giữa các băng nhóm tranh giành quyền bảo kê cho quán bar này. Cuối cùng, giành quyền bảo kê bar Napoli là băng nhóm năm người của Nguyễn Lê Quang Vũ, Lê Đăng Khoa. Cầm đầu nhóm bảo kê này là Huỳnh Minh Lương (Lương “tò te”). Được biết, Lương “tò te” là đối tượng nguy hiểm, nhiều lần vào tù. Lần gần đây nhất Lương mới ra tù là sau khi chấp hành án bảy năm về tội cướp tài sản ở sòng bạc.

Thiếu tướng Huỳnh Thế Kỳ, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, trao quyết định khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích truy bắt băng nhóm bảo kê bar Napoli. Ảnh: PV

Tối 14-5, một vụ thanh toán đẫm máu của băng Lương “tò te” tại quán bar này khiến một người chết, ba người khác bị thương. Theo đó, anh Hồ Văn Khoan cùng tám người bạn đến bar Napoli uống rượu. Tại đây, bạn của anh Khoan có ghẹo nhầm một nhân viên của quán là người yêu của Hào, một đàn em của Lương. Khi nhóm Khoan, Trường vừa dắt xe ra về liền bị băng bảo kê Lương “tò te” dùng mã tấu, dao đuổi chém loạn xạ. Hậu quả, Khoan chết và ba người bạn bị thương.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án giết người và cố ý gây thương tích. Ngay sau đó, công an bắt giam Hào, còn Lương “tò te” cùng một số đối tượng khác lẩn trốn.

Tối 25-5, băng nhóm này tụ tập tại một ngôi nhà ở thôn Nam Cương (xã An Hải, Ninh Phước) uống rượu chia tay trước khi đi xa để trốn sự truy bắt. Nhận được tin báo của quần chúng, Thượng tá Phan Văn Chỉnh chỉ đạo lực lượng trinh sát Phòng PC45 phối hợp với Công an TP Phan Rang-Tháp Chàm, Công an xã An Hải tổ chức truy bắt. Tổ công tác chia thành hai mũi bao vây phía trước nhà và chặn đường tháo chạy của đối tượng. Trong nhà các đối tượng đã chuẩn bị hung khí để chống trả đối phó. Khi công an đã áp sát hô to: “Cảnh sát hình sự đây”, Lương và đồng bọn vẫn không chịu bỏ hung khí. Lương “tò te” cầm mã tấu xông ra đuổi chém một trinh sát nên lực lượng trinh sát bắn năm phát chỉ thiên. Một tổ trưởng bị vấp ngã khi bị Lương “tò te” đuổi chém nên buộc nổ súng. Lương trúng đạn, chạy thoát trên động cát và chết.

Các đối tượng khác bị lực lượng trinh sát bắt giữ trong đó có Nguyễn Lê Quang Vũ, thủ phạm dùng dao đâm chết anh Khoan tối 14-5. Vũ khai nhận toàn bộ hành vi giết người. Hiện Phòng PC45 công an tỉnh đang mở rộng truy bắt tận gốc băng nhóm này.

Các đối tượng này đang bị truy nã vì liên quan đến một vụ án giết người. Khi bị truy bắt lại chuẩn bị sẵn hung khí và tấn công người thi hành công vụ, như vậy cảnh sát buộc phải tự vệ sau khi đã nổ các phát súng chỉ thiên. Khi bị đối tượng nguy hiểm tấn công, người thi hành công vụ buộc phải chống trả một cách cần thiết để phòng vệ chính đáng, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 15 Bộ luật Hình sự. Luật gia NGÔ VĂN THƯƠNG,Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận

NHÓM PV