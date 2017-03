Nợ bảo hiểm xã hội ở Hà Nội có xu hướng tăng cao

Phó trưởng phòng thu của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Nguyễn Dương cho biết nợ bảo hiểm năm 2013 có chiều hướng gia tăng hơn năm 2012. Nguyên nhân là do bối cảnh khó khăn kinh tế chung nhưng cũng có không ít đơn vị, doanh nghiệp chây ỳ, chiếm dụng tiền của người lao động.



Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Hà Nội đã thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành gồm bảo hiểm xã hội, Liên đoàn Lao động, Cục Thuế, Thanh tra Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố để nắm tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của những đơn vị nợ đọng bảo hiểm xã hội, có biện pháp giải quyết dứt điểm số tiền nợ trên.



Năm 2013, kế hoạch thu của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là trên 16.709 tỷ đồng, tuy nhiên sẽ rất khó khăn trong việc hoàn thành kế hoạch do quá nhiều đơn vị nợ bảo hiểm.



Theo Luật Bảo hiểm xã hội, các đơn vị, doanh nghiệp nợ bảo hiểm tạm thời không được Bảo hiểm xã hội thành phố thanh toán các khoản như ốm đau, thai sản, nghỉ hưu, mất sức... cho người lao động.



Vì vậy rất cần có chế tài mạnh để xử lý những đơn vị, doanh nghiệp nợ bảo hiểm, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, ổn định an sinh xã hội ở Thủ đô.





Theo Mạnh Khánh (TTXVN)