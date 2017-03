Nổ bình gas, sập nhà, hai trẻ tử vong

Cách nào tránh họa nổ bình gas? Ông TRẦN QUỐC BỬU, Giám đốc kinh doanh Công ty Gas Bình Minh: Lưu ý thời hạn kiểm định Việc nổ bình gas rất hiếm khi xảy ra đối với sản phẩm của các nhà sản xuất và phân phối lớn có uy tín trên thị trường vì các đơn vị này luôn tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về kỹ thuật, an toàn. Trong các sự cố vừa qua, nhiều khả năng là do khách hàng sử dụng nhầm vào các bình gas giả tức các loại bình ăn theo các thương hiệu gas uy tín, chiết nạp thiếu trọng lượng và sử dụng vỏ bình cũ nát không có đủ độ bền cần thiết. Hiện bình gas nhái nhãn hiệu, thiếu trọng lượng và sự an toàn cho người sử dụng xuất hiện nhiều trên thị trường nhưng khách hàng rất khó phân biệt được do tem và màng co cũng được làm giả rất tinh vi. Biện pháp tốt nhất là khách hàng không nên liên hệ các số điện thoại trên tờ rơi không rõ nguồn gốc mà liên hệ tới công ty hay các đại lý chính thức. Khách hàng nên đặt nghi vấn gas giả trong các trường hợp được chào mời đổi gas với giá rẻ bất thường hoặc được quà khuyến mãi trị giá cao. Ngoài ra trên mỗi vỏ bình gas có in rõ thời hạn kiểm định sử dụng (thông thường là năm năm) trên quai xách của bình. Khách hàng có thể căn cứ vào đó để biết vỏ bình gas có còn đủ an toàn để sử dụng hay không. Ông TRƯƠNG HỮU PHƯỚC, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí Anpha: Để ý các thiết bị phụ trợ Theo quy định hiện hành, tất cả nhân viên kinh doanh đều phải tham gia các lớp học về kinh doanh gas và được cấp chứng chỉ hành nghề. Bên cạnh đó, các công ty gas đều có in tờ rơi hoặc sổ hướng dẫn sử dụng để nhân viên khi đi lắp đặt bình gas phát và hướng dẫn cho người sử dụng. Trong đó có hướng dẫn cách sử dụng gas an toàn, cách xử lý khi có sự cố, số đường dây nóng cần tư vấn… Đa phần tai nạn gas xảy ra do thiết bị phụ trợ như dây dẫn, van điều áp bị hư hỏng, hết hạn sử dụng hoặc mua trôi nổi trên thị trường. Thông thường người tiêu dùng cứ hết gas là gọi gas chứ không để ý dây van hết hạn lúc nào, có bị chuột cắn khiến bị xì hơi hay không… Nhiều người thường gọi gas vào giờ cao điểm nên nhân viên giao gas thường rất bận và có thể đã không kiểm tra kỹ những chỗ hỏng hóc. Tốt nhất là người nhà cần làm theo hướng dẫn sử dụng và yêu cầu nhân viên giao gas kiểm tra cẩn thận thiết bị sử dụng gas. Nếu cảm thấy không yên tâm, người tiêu dùng nên gọi đến công ty sản xuất gas đã đặt mua để nhân viên đến sửa chữa miễn phí. Cách sử dụng gas an toàn - Khi ngừng việc đun nấu nhớ đóng điều áp, sau đó tắt công tắc bếp và cuối cùng là khóa van bình (nếu là bình loại 12 kg). - Khi bật bếp thì thao tác ngược lại, mở van bình (nếu là bình loại 12 kg), mở điều áp sau đó mới bật bếp. - Nên sử dụng loại bếp gas có bộ phận cảm ứng nhiệt tự động ngắt gas khi nước tràn hoặc gió lùa làm bếp tắt lửa. Nếu bếp không có bộ phận cảm ứng nhiệt thì khi đun phải thường xuyên chú ý để kịp thời tắt công tắc bếp nếu bếp bị tắt lửa do nước tràn hoặc gió lùa. Chỉ bật lại bếp khi không còn mùi gas trong khu vực bếp. - Thường xuyên kiểm tra ống dẫn gas, nếu phát hiện thấy có hiện tượng rạn nứt phải thông báo cho đại lý hoặc nhà phân phối để thay dây. - Khi phát hiện có mùi gas (mùi trứng thối) phải lập tức tắt các nguồn lửa, khóa van bình, đóng điều áp. Tuyệt đối không đóng hoặc ngắt công tắc điện, quạt điện làm phát sinh tia lửa điện gây cháy nổ khí gas. - Mở thoáng cửa ra vào thông với gian bếp, dùng các dụng cụ thủ công để quạt đẩy khí gas ra ngoài. - Quét nước xà phòng để tìm chỗ rò rỉ, tuyệt đối không dùng bật lửa để dò tìm. - Có thể dùng xà phòng bánh để bịt chỗ rò rồi dùng băng keo hoặc dây cao su để hạn chế rò rỉ đến mức thấp nhất, trường hợp bình gas rò rỉ không khắc phục được, cần đưa đến nơi thoáng gió, xa cống rãnh, xa nguồn lửa và báo ngay cho cửa hàng đại lý cung cấp gas. (Theo khuyến cáo của các công ty gas) Các vụ nổ bình gas gần đây Năm 2010: Có vụ nổ bình gas mini tại phố Bạch Mai (Hà Nội) khiến chủ nhà bị bỏng mặt, tay và khiến cả khu dân cư xung quanh náo loạn. Tại Văn Chấn (Yên Bái) có vụ rò bình gas khiến năm người bị bỏng nặng, hai người trong số này đã tử vong. Tại Vinh (Nghệ An), gas phát nổ lúc một phụ nữ bật bếp lên để nấu mì khiến nạn nhân bị cháy sém. Năm 2011: Tháng 10, tại một tiệm phở ở TP Đà Lạt (Lâm Đồng) xảy ra vụ nổ gas lớn làm một người bị thương nặng.