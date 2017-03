Nổ cửa hàng gas, ba người bị bỏng nặng

Vụ nổ còn gây cháy làm hàng trăm tiểu thương hoảng loạn, hối hả chuyển hàng hóa ra khỏi chợ.

Theo người dân cạnh cửa hàng gas Tuấn Hà, họ nghe một tiếng nổ lớn, mái nhà cửa hàng này thủng, sau đó lửa bốc lên. Chị Phạm Thị Bích Hà (vợ chủ cửa hàng) lao ra kêu cứu trong tình trạng lửa cháy trên người. Hai nhân viên bán hàng là Phạm Thị Bích Giá và Nguyễn Văn Thành cũng bị bỏng nặng. Người dân đã đưa ba nạn nhân đi cấp cứu.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ nổ. Ảnh: ĐẮC LAM

Lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Nghệ An đã huy động năm xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ. Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa đã được dập tắt. Chiều cùng ngày, chị Hà và chị Giá do bị thương quá nặng đã được chuyển ra Viện Bỏng quốc gia (Hà Nội). Nguyên nhân ban đầu có thể một bình gas nhỏ phát nổ gây hỏa hoạn. Hiện cơ quan Công an TP Vinh đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

ĐẮC LAM