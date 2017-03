Nổ đầu đạn, 8 HS lớp 5 thương vong, 2 em đã tử vong

Bảy nạn nhân còn lại sau khi sơ cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Đăk Mil đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên



Theo LÊ BÌNH (TTO)



Trước đó, trên đường đi học thấy 1 quả đạn, xúm vào tranh nhau xem, quả đạn phát nổ khiến 8 học sinh lớp 5 bị nạn. Trong đó có 1 em tử vong khi vừa được đưa đến bệnh viện.Vụ nổ xảy ra lúc 13g30 ngày 16-4 tại khu vực trường bắn Núi Lửa, thuộc xã Thuận An, huyện Đắk Mil (Đắk Nông).Cả 8 nạn nhân gồm: Châu Ngọc Trung, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Đắk Hòa, Phạm Quý, Phạm Tiến, Nguyễn Thanh Lý Nguyễn Võ Minh Kha và Trần Hoài Giang (11 tuổi) đều là học sinh lớp 5B, trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (xã Thuận An, huyện Đắk Mil).Ông Trần Văn Toàn người dân ở xã Thuận An làm rẫy khu vực gần xảy ra vụ nổ đã chứng kiến sự việc cho biết: 8 em học sinh trên đường đi học ngang qua khu vực Núi Lửa thì thấy 1 quả đạn, tò mò các em xúm vào tranh nhau, ngay sau đó quả đạn phát nổ.Em Châu Ngọc Trung tử vong khi vừa đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Đắk Mil.Bảy nạn nhân còn lại sau khi sơ cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Đăk Mil đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên.Hiện tại chính quyền địa phương cũng như người dân chưa biết xuất xứ của quả đạn.