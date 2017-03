Nổ lớn tại nhà trọ làm năm người bị thương

Nhiều người dân cho biết họ nghe một tiếng nổ lớn kèm theo lửa phát ra từ căn nhà trên, toàn bộ cánh cửa phía trước nhà bắn tung ra ngoài đường. Không khí nồng nặc mùi gas. Ngoài ra, sức ép từ vụ nổ cũng đã làm bốn căn nhà khác nằm đối diện bị vỡ kính.

Vụ nổ đã làm một thanh niên (chưa rõ danh tính) bị bỏng nặng được cấp cứu tại BV Chợ Rẫy và bốn người bị thương gồm em Đặng Thành Đạt (học sinh Trường THCS Lê Lợi), Nguyễn Văn Tự (quê Nghệ An), Nguyễn Chí Đại và Lại Trung Công (cùng quê Hà Nam) do các mảnh vỡ của vụ nổ và lửa gây thương tích. Lực lượng PCCC Công an quận Tân Phú cùng Công an phường Tây Thạnh nhanh chóng có mặt để xử lý, điều tra nguyên nhân vụ nổ.

CL