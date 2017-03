Nỗ lực cao nhất đưa lao động Việt về nước an toàn

Nhằm khẩn trương đưa lao động Việt Nam tại Libya về nước an toàn, ngày 4/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với các bộ, ngành chức năng, tiếp tục triển khai các giải pháp cấp bách bảo đảm an toàn cho người lao động.



Báo cáo Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tổng số lao động Việt Nam làm việc tại Libya có 10.482 người, phần lớn trong các công trình do các nhà thầu nước ngoài trúng thầu.



Đến hết ngày 3/3 đã có trên 9.000 lao động Việt Nam được sơ tán khỏi Libya qua Ai Cập, Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Manlta, Algeria và Cộng hòa Síp và trên 500 lao động đang ở biên giới Libya, trong đó có gần 5.500 lao động đã và đang được đưa về Việt Nam...



Hiện còn 289 lao động đang kẹt ở Libya vẫn trong điều kiện an toàn, trong đó có 125 lao động đang ở sân bay Tripoli. Các bộ, ngành chức năng đã làm việc với phía Libya và Libya cam kết sẽ tạo điều kiện, hỗ trợ để tất cả lao động Việt Nam rời khỏi Libya sớm nhất.



Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) đánh giá Việt Nam là một trong những nước đầu tiên đã tích cực, khẩn trương đưa công dân của mình tại Libya về nước và đã triển khai công việc này một cách an toàn và hiệu quả.



Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo đưa lao động Việt Nam từ Libya về nước đã thành lập 5 đoàn công tác để phối hợp với Cơ quan đại diện Việt Nam tại các nước đón, làm thủ tục cần thiết và tổ chức cho người lao động về nước.



Ban chỉ đạo cũng đã phối hợp với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam cử 4 chuyến chuyên cơ sang Ai Cập và Tunisia đón lao động, đồng thời mang theo lương thực, thực phẩm, thuốc men và quần áo để cung cấp cho người lao động...



Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chỉ đạo các doanh nghiệp phối hợp với đối tác sử dụng lao động bảo đảm an toàn và tổ chức sơ tán người lao động ra khỏi Libya để về nước, đồng thời đón tiếp chu đáo người lao động về nước.



Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của Ban Chỉ đạo đưa lao động Việt Nam từ Libya về nước, các Bộ Ngoại giao, Lao động-Thương binh và Xã hội, Công an, Giao thông Vận tải... đã chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bám sát yêu cầu, đảm bảo sơ tán an toàn cho người lao động Việt Nam tại Libya và tổ chức đưa về nước an toàn và trật tự.



Thủ tướng nhấn mạnh, tình hình Libya diễn biến phức tạp, do vậy Ban chỉ đạo và các bộ ngành chức năng phối hợp tiếp tục với các cơ quan Việt Nam tại nước ngoài bằng các biện pháp đảm bảo an toàn cho 289 lao động đang ở Libya và trên 4.000 lao động đang ở nước thứ 3, trong đó phải đảm bảo an ninh, lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh... cho người lao động để khẩn trương đưa về nước.



Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành chức năng chỉ đạo và phối hợp với Cơ quan đại diện Việt Nam bằng mọi cách liên lạc với tất cả lao động đang kẹt tại Libya để tập trung đưa ra khỏi nước này trong thời gian sớm nhất, đồng thời làm việc nước sở tại đảm bảo an toàn an ninh cho công nhân đang ở nước thứ 3.



Thủ tướng cũng yêu cầu 5 đoàn công tác của Ban chỉ đạo cùng Cơ quan đại diện trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, động viên người lao động yên tâm, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định và khẳng định Chính phủ vẫn đang tiếp tục nỗ lực đảm bảo an toàn cho người lao động về nước trong thời gian sớm nhất.



Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành chức năng tiếp tục triển khai thực hiện các phương án, tranh thủ các nguồn của đối tác sử dụng lao động và Tổ chức Di cư quốc tế đưa toàn bộ lao động Việt Nam đang sơ tán sang các nước láng giềng của Libya như Tunisia 1.500 lao động, Thổ Nhĩ Kỳ 1.600 lao động, Malta 300 lao động... về nước bằng đường hàng không, phần còn lại Nhà nước sẽ chịu trách nhiệm.



Thủ tướng giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức chu đáo việc đón, đưa người lao động về đoàn tụ với gia đình và hỗ trợ tạm thời mỗi lao động về nước 1 triệu đồng.



Các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định, đồng thời cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó chú trọng đến các gia đình có người thân tại Libya.



Thủ tướng đề nghị Ban Chỉ đạo thường xuyên trao đổi, liên lạc với 5 đoàn công tác và Cơ quan đại diện, đảm bảo cho trên 4.000 lao động tiếp tục sớm về nước an toàn./.





Theo Thiện Thuật (TTXVN/Vietnam+)