Nỗ lực giảm cháy lớn tại TP.HCM

Hơn 400 cán bộ, chiến sĩ thuộc tám phòng nghiệp vụ và 13 đơn vị trực thuộc đã tham gia hội thi. Kết quả hội thi, Phòng Cảnh sát PCCC quận 8 đoạt giải nhất toàn đoàn.

Hội thi được tổ chức làm hai vòng để chọn ra 18 đội đại diện cho lực lượng cảnh sát PCCC của 63 địa phương tham gia vòng chung kết đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VI do Bộ Công an tổ chức nhằm hướng tới 65 năm ngày kỷ niệm thành lập ngành (19-8-1945 - 19-8-2010) và kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Lực lượng cảnh sát PCCC tại hội thi. Ảnh: A.N

Phát biểu tại hội thi, Trung tướng Trần Đại Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, đánh giá: “Công tác PCCC tại TP.HCM những năm qua đạt thành tích cao, kéo giảm tình trạng cháy lớn trên địa bàn. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay số vụ cháy và thiệt hại có chiều hướng gia tăng, đòi hỏi lực lượng cảnh sát PCCC phải nâng cao tính chiến đấu, mưu trí, cơ động để bảo vệ tài sản nhà nước và nhân dân”.

Tính từ đầu năm 2010 đến nay, tình hình cháy nổ trên địa bàn TP có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và thiệt hại. Cụ thể, từ 1-1 đến 30-4 đã xảy ra 78 vụ cháy, làm hai người chết, 13 người bị thương, thiệt hại về tài sản gần 6 tỉ đồng.

ÁI NHÂN