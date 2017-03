Nỗ lực tìm người bị lũ cuốn vào đường hầm dẫn nước

Theo Thế Lập (TTXVN)



Nguyên nhân chính là đường hầm đã đào dài khoảng 1.800m, đường kính hơn 4m nhưng chỉ có đoạn đầu tính từ cửa hầm vào là nước rút, có thể tạm đi lại trong hầm được. Đoạn còn lại đi vào trong cuối đường hầm, chỗ ngập ít nhất cũng 1,4m và càng vào sâu bên trong càng bị ngập nặng.Tại hiện trường, một số thành viên đội cứu nạn và cán bộ, chiến sỹ Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn thuộc Công an tỉnh Phú Yên vẫn đang tìm cách để bơm nước ra ngoài. Tuy nhiên, hiện chỉ có 2 máy bơm nước công suất 100 m3/giờ của ngành công an được huy động cùng một số máy bơm công suất nhỏ của chủ đầu tư là Công ty Cổ phần VRG Phú Yên nên việc bơm nước ra ngoài đường hầm rất khó khăn.Thượng tá Trần Văn Ký, Phó trưởng phòng Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn thuộc công an tỉnh Phú Yên nói: “Lượng nước trong đường hầm hiện còn khoảng 15.000m3 nên ngoài 2 máy bơm của phòng điều động và một số máy bơm công suất nhỏ của Công ty cổ phần VRG Phú Yên, chúng tôi đang điều thêm một máy bơm nước công suất 160 m3/giờ.Ngoài ra, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên cũng đang điều thêm 2 máy bơm với tổng công suất khoảng 700 m3/giờ.Ông Nguyễn Danh, cha ruột của công nhân Nguyễn Công Lệnh (một trong ba người gặp nạn) nói: “Nước lũ tràn vào đường hầm khoảng 8 giờ 30 tối 26/9. Lúc đó, tôi đang chạy xe chở đá từ trong hầm ra đổ ngoài đường hầm. Tôi rọi đèn thấy nước trên sông Hà Đan lên nhưng do làm nên không để ý; đổ đá xong thấy nước lên quá nhanh ngập lên bánh xe trước và nước đang chảy vô trong cửa hầm.Tôi lật đật vừa lui xe, vừa la vì sợ 3 người còn ở trong hầm sẽ mắc kẹt. Khi nghe tiếng la, có mấy người của công ty và người Trung Quốc chạy lại định thả nắp hầm xuống để chặn không cho nước tràn vào, nhưng không ai biết thả. Khoảng chừng một tiếng đồng hồ sau, tôi chạy về Ban điều hành (cách công trường gần 3km) kêu ông người Trung Quốc ra. Đến khi ổng bật cầu dao điện để thả nắp hầm thì lúc đó nước chảy quá mạnh và hầm đầy nước, nước chảy vào hầm còn dội trở lại.”Trong khi đó, ông Nguyễn Mai Đức, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần VRG Phú Yên nói: “Nước lũ lên quá nhanh vào khoảng 8 đến 9 giờ tối nên anh em không kịp trở tay. Hiện công ty đang triển khai 2 phương án: một là tiếp tục huy động phương tiện để bơm hút nước từ trong hầm ra; hai là huy động thêm lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, đường hầm quá dài nên đội cứu hộ cũng phải chờ cho việc bơm hút làm nước trong hầm giảm xuống mới vào được; tránh trường hợp tiếp tục có sự cố xảy ra thì anh em cứu nạn sẽ không kịp quay trở ra.”Ông Nguyễn Mai Đức cũng cho biết thêm mấy ngày qua trên công trình mưa liên tục vào buổi chiều, làm nước trên sông Hà Đan lên rất nhanh. Công ty cũng đã ủng hộ gia đình nạn nhân người Việt mỗi trường hợp 10 triệu đồng và đảm nhận lo hết toàn bộ dịch vụ mai táng cho gia đình nạn nhân.Nhà máy thủy điện La Hiên - nằm trên địa bàn xã vùng cao Phú Mỡ và cách tỉnh lỵ Phú Yên hơn 100 cây số về phía Tây - do Công ty cổ phần VRG Phú Yên thuộc Tập đoàn cao su Việt Nam làm chủ đầu tư, có công suất 18MW. Nhà máy được khởi công vào tháng 9/2009 và kế hoạch đi vào hoạt động trong năm 2011 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.Tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 phút tối 26/9 khi nước lũ trên sông Hà Đan đổ về và tràn vào đường hầm dẫn nước trong lúc 3 công nhân đang làm việc. Gồm 2 người Việt Nam là anh Nguyễn Công Lệnh (26 tuổi) và anh Nguyễn Thanh Cương (26 tuổi) đều trú tại huyện miền núi Đồng Xuân và một người Trung Quốc tên là Zho Ming Shu (51 tuổi)./.