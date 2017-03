Nổ lựu đạn ở quán cà phê, một người chết

Theo ông Trần Thanh Phương, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Lạc Dương, sự việc xảy ra khi anh Me Bla Chè Moel (ngụ thị trấn Lạc Dương) mang theo lựu đạn vào quán dự sinh nhật của mình cùng với anh em họ hàng. Vụ nổ đã khiến em Păng Ting Quyn (học sinh lớp 9 Trường Dân tộc nội trú Lạc Dương) thiệt mạng trên đường đi cấp cứu. Hai người bị thương là Me Bla Chè Moel, bị mất tay phải và tay trái bị dập nát; còn Kră Jan Nhi bị thương ở chân. Cả ba nạn nhân đều ngồi chung bàn. Một số người khác ngồi ở bàn bên cạnh may mắn không bị thương.

Theo người nhà anh Me Bla Chè Moel, anh vừa mới xuất ngũ tháng 1-2013. Trong khi đang ngồi trong quán, quả lựu đạn bị rơi từ trong túi quần xuống đất, Me Bla Chè Moel cúi xuống nhặt lên và bất ngờ quả lựu đạn phát nổ. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguồn gốc của quả lựu đạn và tiếp tục làm rõ vụ việc.

HL (Theo TTXVN)