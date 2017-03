Nổ lựu đạn tại trụ sở công an phường

Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ sau vụ nổ còn vương vãi trên sân; bức tường ngay sát bãi để xe bị ám khói lỗ chỗ những vết đạn găm.

Vụ nổ khiến Đại úy Nguyễn Văn Út (cảnh sát khu vực) bị thương nặng và hy sinh khi đang cấp cứu. Bốn cán bộ, chiến sĩ khác bị thương, gồm Trung tá Hà Minh Tuấn (Phó Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa), Đại úy Phan Đình Trung và Đại úy Nguyễn Khắc Bình (đều là cảnh sát khu vực) và ông Vũ Đình Sở (cán bộ tự quản phường). Theo một lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Công an phường Ô Chợ Dừa thực hiện thu gom vật liệu nổ trong nhân dân gồm hai quả lựu đạn, hai súng ngắn, 90 viên đạn. Trong quá trình vận chuyển số vũ khí trên đã xảy ra vụ nổ.

Sáng cùng ngày, tại BV Xanh Pôn, lãnh đạo TP và lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã tới thăm những cán bộ, chiến sĩ bị nạn. Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân.

